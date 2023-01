A Elementi Fine Dining (Borgobrufa) cena gourmet per fare del bene

Cucinare, mangiar bene e fare beneficenza. Così si può riassumere "Profondità", la serata organizzata da Elementi Fine Dining, il ristorante del Borgobrufa Spa Resort, a Brufa di Torgiano in provincia di Perugia. Domenica 22 gennaio la struttura accoglierà lo chef membro di Euro-Toques Antonio Guida per una serata di beneficenza condotta a quattro mani con il resident chef Andrea Impero. La serata sarà dedicata al sostegno delle attività dell’Istituto Serafico di Assisi, Ente Ecclesiastico senza scopo di lucro impegnato in attività riabilitative e psicoeducative, e assistenza socio-sanitaria per bambini e giovani con gravi disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

Guida, due Stelle Michelin al ristorante Seta presso il Mandarin Orientale di Milano e una Stella Michelin al Talea di Abu Dhabi negli Emirati Arabi, è da sempre sensibile alle tematiche legate alla disabilità, così come la famiglia Sfascia proprietaria di Borgobrufa Spa Resort, elegante struttura adults only che a Torgiano, in provincia di Perugia, custodisce al suo interno il ristorante Elementi Fine Dining.

"Profondità" da Elementi Fine Dining

“Profondità” è un percorso degustativo nato dall’estro creativo dei due chef e ispirato all’elemento acqua. Rappresenta anche un invito a immergersi alla scoperta delle sue unicità: in profondità, infatti, l’acqua custodisce prodotti e sapori intensi e al contempo promuove un inno alla libertà poiché è un luogo in cui nuotare e muoversi senza limitazioni o barriere architettoniche. Seguendo le loro filosofie culinarie, uniche e personali, Andrea Impero e Antonio Guida daranno vita a un menù composto da 6 portate basato sui prodotti che il mondo dell’acqua regala: tre ricette saranno create da chef Impero, che curerà anche l’Introduzione e l’Epilogo della cena, mentre le altre tre verranno ideate da chef Guida. Questo momento di condivisione, capace di cullare gli ospiti come le onde del mare e regalare loro placide emozioni come le acque di un lago, sarà accompagnato dai pregiati vini delle cantine Castello di Neive in Piemonte e Palmento Costanzo alle pendici dell’Etna, in Sicilia.

Dopo l’Introduzione a cura di chef Andrea Impero, il viaggio salperà con Ostriche di chef Antonio Guida (servite con patate, friggitelli e salsa marina) e proseguirà con Tegamaccio di chef Impero (yakitori d’anguilla del lago Trasimeno). Il menu della serata poi comprenderà il Risotto (con cavolo nero e anice stellato) di Chef Guida, che precederà Crespella (con grano saraceno, ricci di mare e zabaione) e Pescatrice Romana (con carciofi, rabarbaro e la sua trippa), entrambi curati dal resident chef. Infine, Parfait alla liquirizia (con cristalli di foglie di tabacco kentucky, pera alle spezie e crema al caffè) di chef Antonio Guida e l’Epilogo di chef Andrea Impero condurranno gli ospiti alla meta, un porto di emozioni e sapori unici.

Cena su prenotazione, offerta minima 200 euro a persona (vini inclusi).

Per l'occasione è possibile optare per un pacchetto comprensivo di soggiorno, utilizzo spa e cena benefica a partire da 325,00 euro a persona.

Via del Colle 38 - 06089 Brufa (Pg)

Tel 349 7538102