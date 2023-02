Cracco presenta Dinner Club 2: «Il mio mestiere non è fare il giudice ma il cuoco»

Carlo Cracco, dopo l'esperienza a Sky con Masterchef, torna sugli schermi con la nuova serie Dinner Club 2, che sarà disponibile da oggi, 17 febbraio, sulle piattaforme di Amazon Prime Video. Lo chef stellato, che nel corso del programma sarà coadiuvato da Paola Cortellesi a bordo di una Panda 4x4, girerà l'Italia alla scoperta di tradizioni e piatti tipici. «A Masterchef è stato bello finché è durato ma per me ha avuto il suo compimento e, forse, mi sono goduto la parte più bella. Ricordo però che sentivo dentro di me la sensazione di far sempre la stessa cosa. Sono uno che si annoia presto e in Dinner Club è impossibile».

Lo chef Carlo Cracco

Aria di cambiamenti per Carlo Cracco

Un Cracco, dunque, che vuole uscire dalla routine di Masterchef e che vuole immergersi nello splendore del Bel Paese, in un'avventura tutta da vivere. «Viaggio, cibo, intrattenimento sono un tutt’uno e certamente, almeno a quanto ci dicono dalla produzione, è il motivo per cui siamo andati così bene alla prima stagione - ha raccontato lo chef ai microfoni di Eleonora Cozzella. Il mio mestiere non è fare il giudice ma il cuoco e per definizione uno scopritore di sapori. Per gli chef la parte più bella del lavoro è trovare ingredienti nuovi, persone nuove e certamente nuovi territori; questo programma rappresenta perfettamente me e il mio lavoro».

Cosa hanno detto, a riguardo, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo? Nessuna polemica, come confermato dallo stesso Cracco: «Sono stati molti carini ma ognuno ha fatto la sua strada e poi, come ho detto, a me piace cambiare. Io sono un po' più classico e amo rimanere attaccato al mio lavoro mentre Bruno ha il suo mondo e nella vita si era stufato di stare sempre dietro ai fornelli. È una scelta corretta, in più non ha un ristorante e degli obblighi di cucina. Per lui fare televisione è stato un sogno che si è avverato».

Di seguito, il trailer ufficiale di Dinner Club 2 con lo chef Carlo Cracco: