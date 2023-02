Il Rosa Alpina chiude per ristrutturazione. Per ora chef Niederkofler si trasferisce a Brunico

Il St. Hubertus, ristorante a tre stelle Michelin di San Cassiano (Bz), chiuderà i battenti il prossimo 24 marzo. Ma questa volta non sarà per concedere una pausa durante il cambio di stagione e far godere qualche giorno di relax nelle vacanze primaverili a tutto lo staff, bensì per permettere al Rosa Alpina, albergo che ospita il locale e gestito dal gruppo Aman a fianco della famiglia Pizzinini, di ristrutturarsi per restare nei parametri delle cinque stelle. E i tempi stimati sono di circa diciotto mesi. Durata che ha fatto riflettere e convincere lo chef del St. Hubertus, Norbert Niederkofler, ad abbandonare momentaneamente il ristorante.

Norbert Niederkofler (credits: St. Hubertus)

Verso una nuova apertura a Brunico

L'intenzione è quella di continuare la propria attività altrove per poi tornare, a lavori terminati, nella propria “casa”. «Ci fermiamo per un anno e mezzo per lavori e dobbiamo ridefinire tutto il concetto della ristorazione. Il St. Hubertus - ha detto Ursula Mahlknecht Pizzinini a Il Gusto - cambierà, sarà più piccolo, con meno coperti, con un’altra formula forse più esclusiva. Norbert è con noi dal 1994 e quindi è della famiglia, farà parte del think tank del Rosa». Il locale, trasformato nel corso degli anni da semplice pizzeria a meta per i pellegrini del gusto, conquistò la prima stella Michelin nel 2000, la seconda nel 2007 e la terza nel 2018, corredata dalla stella verde nel 2020.

In tutto questo, però, fonti autorevoli parlano di una nuova apertura di Niederkofler in quel di Brunico. «Avere in città un ristorante dello Chef sarebbe una prospettiva estremamente interessante perché il suo nome è una garanzia di prestigio. Di certo arriveranno persone da tutto il mondo richiamate dalla sua cucina» ha dichiarato il sindaco del paese, Roland Griessmair, spalancando le braccia al prestigioso cuoco. Dunque, oltre ad essere proprietario dell'Alpinn a Plan de Corones, ospitato all’interno del museo della fotografia Lumen e dedicato alla cucina sostenibile, lo chef è pronto ad una nuova apertura... in attesa del completamento dei lavori al Rosa Alpina.