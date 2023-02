A Marco Apicella l'Award for Connection in Gastronomy

Tra le promesse della cucina, incoronate dalla San Pellegrino Young Chef Academy, c’è anche Marco Apicella, varesino, nuovo socio di Euro Toques Italia, cuoco del ristorante Al Peschereccio di Vedano Olona (Va), che ha ricevuto l'Acqua Panna Award for Connection in Gastronomy, dopo un lungo percorso di selezioni insieme al suo “mentor” Gianni Tarabini, executive chef dell’azienda Agrituristica La Fiorida di Mantello (So). Oltre ad Apicella, in tutto sono stati 10 i talenti finalisti che hanno cucinato e presentato i loro piatti sul palco di Identità Golose 2023, tenutosi dal 28 al 30 gennaio a Milano Congressi.

Marco Apicella



Il piatto vincitore

Apicella ha vinto il premio con Sfumature di dentice. Crosta di sale, dashi al limone di Amalfi e olio di dentice; la sua terrina; patatine con paté. «Con questa ricetta – spiega il cuoco a Sondrio Today - ho cercato di ricreare le stesse sensazioni, scomponendo il piatto: ogni sezione del dentice è stata valorizzata al meglio, utilizzando tecniche moderne. Il mio modo di cucinare parte dalle mie origini, da quello che mi dà emozione. Un punto di partenza su cui io e chef Gianni Tarabini ci siamo trovati in perfetta sintonia dal primo momento della collaborazione. Per preparare questo importante evento ci siamo incontrati più volte, abbiamo iniziato con un percorso di visione, di idea e infine ci siamo concentrati sulla parte pratica con sperimentazione, condividendo il lavoro anche con i ragazzi della brigata de La Fiorida, per un risultato che è cresciuto e maturato valorizzandone l’essenza di partenza».



Il mentore Gianni Tarabini

Come dicevamo Apicella era accompagnato come mentore dallo chef valtellinese Gianni Tarabini che ha dichiarato: «Essere mentor di Marco Apicella nella San Pellegrino Young Chef Academy è stato sicuramente divertente e sono felicissimo per il riconoscimento attribuitogli. Ma è anche una responsabilità: mi piace guardare al futuro e lasciare qualcosa a ragazzi come Marco o come chi mi affianca ogni giorno a La Fiorida, augurandomi che, partendo da queste esperienze, con grande umiltà diventeranno le nuove leve della cucina italiana. Oggi c’è veramente un grande spazio in cui cimentarsi: già con Expo 2015 la Lombardia e la Valtellina hanno avuto un grande rilancio turistico e, ora, siamo alla vigilia dei Giochi Invernali del 2026, che certamente saranno un nuovo ulteriore volano. E professionalità e talento nella ristorazione sapranno fare la differenza!».