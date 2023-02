Sanremo, successo per il risotto di Derflingher: «Una città in festa»

Mentre il Festival di Sanremo si appresta a entrare nelle fasi salienti della competizione, prosegue la “Settimana della Cucina del Festival di Sanremo”, un’iniziativa nata per festeggiare l’enogastronomia del territorio in omaggio alla kermesse musicale, del Gruppo Editoriale MoreNews e Cna Imperia.

Lo chef Enrico Derflingher impegnato nella preparazione del Piatto Sanremo

In occasione della giornata inaugurale sono intervenuti lo chef Enrico Derflingher, presidente di Euro-Toques Italia e International, unitamente al vicepresidente Filippo Sinisgalli, per presentare alla stampa nazionale presso il Mediterraneè di Sanremo il primo piatto dedicato alla manifestazione canora, “Risotto Sanremo, con Gambero Rosso e fiori di Nasturzio”.

Diversi gli appuntamenti con i media che hanno impegnato i rappresentanti di Euro-Toques

Il progetto, coordinato dal giornalista enogastronomico Claudio Porchia, prevede ogni anno la realizzazione di un piatto firmato da uno chef dell’associazione Euro-Toques, inserito nella carta dei ristoranti che aderiranno all’iniziativa. L’obiettivo è quello di coinvolgere nel 2024 tutti i ristoranti della città di Sanremo, della Liguria ed anche di tutta Italia e del mondo, che vorranno partecipare a questo progetto gourmet. Alla presentazione hanno partecipato anche gli allievi dell'Istituto Professionale CNOS Don Bosco di Vallecrosia con i loro docenti dei corsi di cucina e di sala.

Gli chef Sinisgalli e Derflingher con Claudio Porchia

Il piatto dello chef Enrico Derflignher è stato presente anche nel menu della cena di gala rivolta stakeholders del settore turistico, enogastronomico e istituzionale della Liguria e soprattutto della Provincia di Imperia. Una serata che ha visto la partecipazione di altri chef aderenti a Cna che tutti insieme hanno dato vita ad una cena di alta cucina e accompagnata da ottimi prodotti del territorio: i vini della Cantina Maffone, Sansteva e Poggio dei Gorleri, le olive denocciolate e l’olio Musicale del Frantoio Santagata d’Oneglia, i fiori eduli dell’azienda Ravera Bio.

Risotto Sanremo, con Gambero Rosso e fiori di Nasturzio

Un'atmosfera di festa

«Per me è stata la prima volta al Festival» commenta oggi Derflingher. «Si respira un'atmosfera di festa, di un bel avvenimento. Ci sono un sacco di eventi in tutta la città. Il Festival di Sanremo è molto amato anche dagli abitanti. C'è una marea di gente, come in centro a Milano, è impossibile trovare una camera anche nei paesi circostanti, davvero una grande manifestazione, molto importante», commenta il presidente di Euro-Toques.

Lo chef Enrico Derflingher, presidente di Euro-Toques Italia e International e il vicepresidente Filippo Sinisgalli (a sinistra)

«L'ambiente fuori dal Festival è molto più coinvolgente di quanto mi aspettassi - continua Derflingher -. E' un progetto molto bello quello che abbiamo realizzato, lo porteremo avanti anche nei prossimi anni, ma già ad aprile torneremo ad Alassio per altri progetti. Poi l'anno prossimo parteciperemo ancora con Euro-Toques», ed in conclusione svela: «Il piatto del prossimo anno dedicato al Festival di Sanremo sarà firmato dallo chef Filippo Sinisgalli», conclude Derflingher.