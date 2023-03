Lo chef Giovanni Santarpia partner "estivo" del Four Seasons Hotel di Firenze

In attesa della calda stagione, il Four Seasons Hotel di Firenze ha annunciato un nuovo ospite d'eccezione alla Trattoria Al Fresco: la pizzeria di Giovanni Santarpia, connubio perfetto fra tradizione napoletana e ricerca dei migliori ingredienti toscani e non solo. Premiata da Gambero Rosso con gli ambiti Tre Spicchi e inclusa nella prestigiosa classifica 50 Top Pizza, la pizzeria è considerata un'assoluta eccellenza del settore e, a partire dal prossimo maggio, diventerà una delle principali attrazioni delle serate estive in hotel, portando il savoir-faire campano in uno dei giardini più belli della città di Firenze. Tra grandi classici e le pizze dedicate a Four Seasons Hotel Firenze, il menu scelto dall'executive chef Paolo Lavezzini per Al Fresco presenterà una vivace selezione di grandi classici della cucina tradizionale e le proposte dal Josper Grill, accogliendo gli ospiti a pranzo a partire dal 15 maggio, e anche a cena a partire dall'1 giugno.

Giovanni Santarpia

Romualdo Rizzuti torna al Mercato Centrale di Firenze

Si chiude così, dopo ben sei anni, la partnership tra la nota catena alberghiera e Romualdo Rizzuti, che al momento è tornato al Mercato Centrale di Firenze. Al suo posto, il pizzaiolo di Castellammare di Stabia che molti considerano tra i principali artefici del "rinascimento" della pizza partenopea nel capoluogo toscano e dintorni. «Ancora non ho definito un menu di pizze per l’estate, dobbiamo incontrarci presto - ha spiegato Giovanni Santarpia - di sicuro sarà qualcosa realizzato in stretta collaborazione con lo chef Paolo Lavezzini. Al di là degli ingredienti, comunque, vorrei che ogni mia pizza abbia la dovuta cura che si richiede a un ambiente spettacolare come quello del Four Seasons».

Santarpia vinse anche il premio di Italia a Tavola 2018

Giovanni Santarpia, stabiese doc, si aggiudicò il premio di Personaggio dell'anno dell'enogastronomia e dell'accoglienza 2018 di Italia a Tavola nella categoria pizzaioli. Fu votato 22.293 volte nella finalissima, che lo vide vincere dinanzi a gente del calibro di Gino Sorbillo (19.847 voti) e Renato Pancini (17927). Giù dal podio, altrettanti mostri sacri del mondo della pizza in Italia e nel mondo; in ordine Gabriele Bonci (17806), Marzia Buzzanca (12092), Pierino Cardonia (10438).