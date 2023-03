Ristorante "Le Maschere", Massimo Livan è il nuovo executive chef

C’è aria di novità allo Splendid Venice, suggestivo albergo veneziano affacciato sulle calli a pochi passi da Piazza San Marco a Venezia, divenuto negli anni indirizzo di riferimento non soltanto per i viaggiatori più esigenti ma anche per gli appassionati della buona cucina. Alla guida del ristorante Le Maschere, infatti, è arrivato Massimo Livan, brillante chef veneziano che vanta importanti esperienze in strutture ricettive di prestigio dove ha ricevuto premi e riconoscimenti dalle principali guide del settore.

Chef Massimo Livan con Salvatore Pisani

Eleganza ed originalità per il "Le Maschere"

Livan, il cui talento è già conosciuto in città, raccoglie il progetto ristorativo de Le Maschere con l’obiettivo di elevare ulteriormente la food experience garantendo agli ospiti un servizio ancor più attento, autentico e di alto profilo, con il supporto di un’entusiasta brigata di giovani talenti della ristorazione veneziana. Un format già riconosciuto ed amatissimo anche dai veneziani quello de Le Maschere, che si radica su elementi cardine quali territorialità, estrema attenzione nella scelta delle materie prime, soprattutto del pesce fresco locale, esaltazione dei sapori genuini di una terra generosa e fertile, passione. Nella cornice raffinata e suggestiva del ristorante e del suo affascinante campiello, dove di giorno entra la luce naturale di Venezia e di sera si gode di una tranquilla intimità al bagliore soffuso delle lampade, si può apprezzare una cucina genuina a cui la personalità dello chef Livan aggiunge eleganza ed originalità, senza dimenticare i sapori della cucina classica.

«Sono felice ed orgoglioso di affidare Le Maschere, uno dei ristoranti più apprezzati di Venezia, ad un professionista talentuoso e determinato quale è Massimo Livan» ha dichiarato Salvatore Pisani, complex general manager Splendid Venice e Il Gabrielli. «Sono certo che la nuova conduzione eleverà ulteriormente il servizio ristorativo dello Splendid Venice contribuendo ad innalzare il livello dell’offerta dell’area di San Marco». L’esperienza food & beverage dello Splendid Venice include anche gli straordinari spazi dell’altana, la magnifica rooftop terrace dove gli ospiti possono godere di una vista mozzafiato sui campanili e le calli della Serenissima sorseggiando rivisitazioni classiche e contemporanee di cocktail tradizionali realizzate a regola d’arte.

Le Maschere

Mercerie, 760, 30124 Venezia (Ve)

Tel. 0412410276