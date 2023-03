Michelin Francia 2023, stella all'italiano Ruggieri a pochi mesi dall'apertura

A cinque mesi dall'apertura del suo Maison Ruggieri a Parigi, arriva la prima stella Michelin per lo chef pugliese Martino Ruggieri. Il nome del cuoco di Martina Franca è infatti ora nella Guida Michelin Francia 2023.

Lo chef Martino Ruggieri

L'esperienza

Martino Ruggieri, classe 1986, è uno dei cuochi italiani più conosciuti oltralpe, e solo una manciata di mesi fa ha aperto il suo ristorante nella ville lumière, nel cuore dell'8° arrondissement. Alle spalle Ruggieri ha importanti esperienze culinarie forgiate in particolare nelle cucine di Joël Robuchon e Yannick Alléno (dove era l'executive chef del suo ristorante PavYllon 3 stelle Michelin a Parigi) e in tutto il mondo.

Ruggieri ha raggiunto la notorietà internazionale grazie anche alla vittoria al Bocuse d'Or Italia nel 2017 e l'ingresso, nel 2018, alla finale mondiale dopo un ottimo risultato alle selezioni europee: Ruggieri e il suo team, capitanati da Enrico Crippa, avevano portato per la terza volta, nella storia del prestigioso premio d'alta cucina, il nostro Paese in finale. I riconoscimenti per lo chef sono ora culminati con il primo macaron conquistato a suo nome.

I ringraziamenti da Martina Franca

Il sindaco Gianfranco Palmisano e l’amministrazione comunale si congratulano - attraverso un comunicato - con lo chef di Martina Franca Martino Ruggieri per la stella ricevuta dalla Guida Michelin Francia 2023 nella cerimonia di premiazione tenutasi a Strasburgo. Si tratta di una vittoria storica mai conseguita prima da uno chef martinese che costituisce un prestigioso riconoscimento del talento e della professionalità del nostro concittadino.



Martino Ruggieri, chef di fama internazionale già da alcuni anni, ha conquistato la vittoria al Bocuse d’Or Italia nel 2017 – concorso per giovani cuochi più ambito al mondo – e l’ingresso nella finale mondiale l’anno successivo. A soli cinque mesi dall’apertura a Parigi del suo ristorante “Maison Ruggieri” si è aggiudicato la stella Michelin che ci auguriamo sia la prima di tante altre e un posto di rilievo nella famosa guida rossa dove adesso c’è anche un po’ di Martina.

Maison Ruggieri

11 Rue Treilhard

75008 Paris

+33 (0)1 45 61 09 46