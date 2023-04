Masterchef Spagna, 44 intossicati nella prova in esterna di Valencia

La prova in esterna di Masterchef Spagna non è andata affatto bene. Cuochi e concorrenti sono stati ospiti del famosissimo Oceanografico di Valencia in occasione del ventesimo anniversario della struttura, dove gli aspiranti chef sono stati chiamati a preparare un menu di Rakel Cernicharo per omaggiare i 120 lavoratori del parco acquatico della città. I concorrenti, come sempre, si sono rimboccati le maniche ed impegnati, ma il risultato è stato dei peggiori: infatti, alla fine della prova ben 44 persone sono rimaste vittime di un’intossicazione alimentare.

L‘Oceanografico di Valencia

«Su settanta persone, più della metà è finita intossicata. Non hanno nemmeno avuto la decenza di scriverci per scusarsi» ha raccontato uno dei dipendenti dell’Oceanografico subito dopo l’accaduto sui social. La notizia, diventata istantaneamente virale su internet, è finita sotto la lente di ingrandimento del dipartimento della Salute di Valencia che ha successivamente aperto un’indagine per capire quanto successo.

La questione "Masterchef Spagna" deferita al Ministero della Salute di Madrid

Appurato il numero effettivo di persone intossicate, però non è stato ancora possibile individuare quale alimento abbia scatenato il contagio tra i commensali, cosa che ha ovviamente innescato una serie di inutili speculazioni sulla stampa. Sottolineata «l’assoluta eccezionalità» del caso in undici anni di Masterchef Spagna, la casa di produzione del programma, Shine Iberia, ha espresso il proprio rammarico «per l’indisposizione manifestata da alcuni degli invitati che hanno assistito alle riprese a Valencia, con i quali è stata in contatto in ogni momento attraverso l'Oceanografico, trattandosi di personale dell’azienda». Il quotidiano spagnolo El País ha poi riportato che l’intera questione verrà deferita al Ministero della Salute di Madrid, dove ha sede anche la casa di produzione televisiva che opera sia in Spagna che in Portogallo.