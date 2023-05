Cucine da record, una chef nigeriana cucina per 100 ore di fila

Ma voi cucinereste per 100 ore di seguito? Ci è riuscita la chef nigeriana Hilda Bassey, 27 anni, che ha così conquistato il record mondiale (in attesa di essere riconosciuto dal Guinness dei primati). Nella maratona di cucina, la cuoca ha cucinato 55 ricette per un totale di oltre 100 pasti interi, che sono tutte state cedute gratuitamente grazie a una serie di sponsor che hanno sostenuto il tentativo. Il record precedente era della chef indiana Lata Tondon che nel 2019 aveva cucinato per 87 ore consecutive.

La chef nigeriana Hilda Bassey

Il record mondiale, 100 ore in cucina per la chef nigeriana

Ma veniamo al record, la chef, nota in patria come Hilda Baci, che a Lagos possiede la marca di alimentari My Food by Hilda ha cucinato senza sosta per quattro giorni di fila. Come riporta il Corriere della Sera, l’idea era di fermarsi a 96 ore, poi ha proseguito fino a 100. Ma non solo: la cuoca non poteva sedersi! Poteva riposare solo 5 minuti ogni ora e 30 minuti ogni 6 ore e non poteva nemmeno bere tè, caffè o altre bevande stimolanti o energetiche.

Alla domanda, perché lo ha fatto, Hilda Bassey ha risposto: Per «far conoscere la cucina nigeriana, la migliore del mondo».