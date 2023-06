Un giallo in Ecuador tiene sospesa anche l’Italia. Venerdì sera, intorno alle 23:30 italiane, un gruppo di criminali travestiti da poliziotti ha rapito lo chef Panfilo Colonico, originario di Sulmona (L'Aquila) nel suo ristorante, il Sabore mio, che luccica nel degrado del quartiere cittadino di La Garzota a Guayaquil. Colonico, che si fa chiamare Benny, è molto famoso in Ecuador.

Lo chef Panfilo Colonico rapito da finti poliziotti in Ecuador

Il rapimento di Panfilo Colonico

Particolare la dinamica del rapimento: secondo le prime informazioni, nel locale, inaugurato a ottobre 2022 alla presenza di ospiti illustri, sono entrati due individui con la divisa della polizia, seguiti da altri due uomini armati di pistola e mitraglietta che lo hanno prelevato. Il momento del rapimento è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza del locale. Per la Policìa di Gauayaquil si tratta di rapimento, anche se fino a ieri sera non è stato chiesto alcun riscatto. Conferma che arriva anche dalla Farnesina.

Oscura al momento la motivazione del rapimento dello chef: «Stanno indagando nell’ambiente della criminalità comune e nella sua rete di contatti e frequentazioni. Gli inquirenti del posto si sono attivati subito, sono molto collaborativi», fa sapere, come riporta il Corriere della Sera, una fonte vicina al consolato d’Italia in Ecuador.

Panfilo Colonico e la sparatoria a gennaio 2023

Gli inquirenti indagano anche sul caso di gennaio 2023 quando chef Colonico era rimasto coinvolto in una sparatoria per il tentato furto della sua auto. Ma secondo la ricostruzione di un altro quotidiano ecuadoriano, El Universo, lo chef non avrebbe onorato il debito per l’acquisto dell’auto e il proprietario del concessionario aveva inviato tre sgherri a dargli una lezione e recuperare la macchina. «Falsità», aveva replicato lui.

Chi era Panfilo Colonico

Ma chi era Colonico? Quarantanove anni Colonico, nato in Canada si trasferito molto piccolo nella città natale del padre (titolare del ristorante La Magnolia), Sulmona. Dopo la separazione e la nascita delle sue due figlie, lo chef decide di tornare in Canada dove apre un'impresa di costruzioni. Qui conosce diversi dipendenti e operai ecuadoriani che lo invitano nel loro Paese, dove decide poi di stabilirsi nel 2020. La pandemia lo costrinse a restare nel Paese dove poi decise di aprire a novembre del 2022 il ristorante Il Sabore Mio, con cucina tipica italiana e abruzzese. Grazie alla sua passione per la cucina, era riuscito a conquistarsi particolare notorietà nel quartiere Garzota nella città industriale di Guayaquyil. Il suo sogno era quello di aprire anche un secondo ristorante in un'altra zona della città.