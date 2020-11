Brunel e Ghezzi, conferme trentine Ecco la stella nei nuovi locali

Pubblicato il 25 novembre 2020 | 18:05

I

Peter Brunel e Alfio Ghezzi

Brunel, la stella ad Arco

Ghezzi, dalle due stelle di Locanda Margon a quella di Rovereto

l dilemma che attanaglia molti appassionati magari non così esperti diè: ma la stella Michelin viene assegnata al ristorante o allo chef? La risposta esatta è: al ristorante. Tuttavia nella storia della “Rossa” si nota come siano i cuochi a determinare lo spessore di un ristorante; l’evidenza è più lampante che mai quando un cuoco si trasferisce lasciando senza prestigio dail locale e portandolo invece nella nuova cucina nella quale approda.L’edizione 2021 ha visto due casi di questo tipo, ovvero diche si sono trasferiti in un nuovo ristorante e lì sono stati subito premiati dalla guida: si tratta di, entrambi soci di Eurotoques.Capitolo Brunel: lo chefaveva portato una stella a, a(della catena Lungarno Hotel) dopo aver ottenuto lo stesso riconoscimento nel 2003 a Villa Negri di Riva del Garda quando aveva soli 28 anni. Nell’estate del 2019 ha deciso di fare ritorno “a casa” aprendo il suo ristorante ad Arco (Tn) . Neanche un anno intero di lavoro se si considera il lungo stop imposto dal covid, ma tanto gli è bastato per ottenere la sua “terza” stella della carriera.Anche- trentino come Brunel - ha confermato una stella al suo ristorante “Senso” che sorge all’interno del museo Mart di Rovereto . Lo chef per 9 anni ha gestito il ristorante Locanda Margon delfino alle due stelle ottenute nel 2016. Nell’estate del 2019 ha chiuso il rapporto per approdare a Rovereto. Nella guida dell’anno scorso, Locanda Margon ha perso una stella rimanendo con una sola, mentre Ghezzi l’ha “riconquistata”.