Domenico Candela e Francesco Sodano insieme: cena a 4 mani per la new wave della cucina italiana

Lo chef Domenico Candela ospiterà al George una cena a 4 mani con lo chef Francesco Sodano

Appuntamento il 30 aprile al George

Il ruolo importante giocato dagli chef per tutta la filiera

Menu

Ab Domenico

Rapa Rossa, Aceto di lampone e caffè Ethiopia nano challa.

Antipasto Sodano

Ricordo di un viaggio in Perù.

Cevice di pesce azzurro, mela verde e rafano.

Antipasto Domenico

Deja-Vu

Carciofo Campano cotto alla brace con profumi e sapori come la domenica.

Risotto Sodano

Tra la Costiera e l’Oman.

Risotto al limone nero, capperi e bottarga in cera d’api.

Secondo pesce Domenico

Alfonsino

Berice del Mediterraneo cotto in olio profumato al lemongrass, pomodoro datterino lattofermentato al plurale e ravanelli marinati con colatura d’alice di Cetara.

Secondo Vegetale Sodano

Fumo e Cenere

Porro arrostito, senape e aglio nero.

Secondo carne Domenico

Colui che Viaggia

Piccione italiano alla brace, indivia belga cotta in succo di calamansi, arachide salato e jus profumato al pepe timut.

Predessert Sodano

Pigna Colada

Dessert Domenico

Banana Boat

Consistenze diverse di banana e caffè, ganache al cioccolato bianco bruciato e salsa al rum profumata al lime.

Piccola Pasticceria

Euro 130

al sesto piano del Grand Hotel Parker’s di Napoli è, il sodalizio tra cuochi, fondato e, chef del ristorante stellato Faro di Capo D’Orso ad Amalfi (Sa). Per suggellare questo ingresso i due chef hanno deciso di, un’occasione per gustare la loro cucina ma anche per conoscere meglio uno dei progetti più innovativi del nostro paese che vuole dare alla new wave italiana della tavola un luogo virtuale dove confrontarsi e sostenere le nuove leve del food di casa nostra.con l’accompagnamento dei vini dell’azienda Omina Romana.Due chef d’eccezione per una cena unica completata dalla cornice della terrazza panoramica che aggiungerà come sempre un ingrediente in più, la vista sul Golfo e la città di Napoli.«Sono davvero contento di far parte di questo gruppo che raccoglie- spiega lo chef Candela - Aderisco senza riserve agli obiettivi posti da Francesco Sodano, sulla formazione e l’informazione a 360° che la filiera deve avere grazie a noi chef».