Greenology, i consigli dello chef Fabio Asti per appagare appettito e gusto

Proporre piatti a base di verdure è la scelta giusta per coniugare gusto e benessere. Tuttavia, per proporre ricette in grado di soddisfare appetiti esigenti e gusto non basta solo selezionare gli ingredienti di partenza, ma occorre anche sapere presentare il piatto nella maniera corretta.

Per promuovere l’arte della cucina a base vegetale nelle cucine professionali, Fabio Asti, chef executive di Bonduelle Food Service affronta il tema della “sazietà”, fornendo quattro consigli pratici per comporre e impiattare ricette appetitose e sazianti.

Ecco allora quattro preziosi consigli dello chef disponibili sulla piattaforma Greenology creata da Bonduelle.

La scelta del piatto: non deve mai essere troppo grande rispetto alla porzione di cibo. Il tempo passato a mangiare: più aumenta, più ci sembra di mangiare, più ci si sente sazi. Separazione degli ingredienti: un impiattamento con gli ingredienti ben separati fra loro fa sembrare la ricetta più ricca e saziante. Nome del piatto: deve essere “gratificante”, un po’ come la sensazione di gusto che si vuole trasmettere!

