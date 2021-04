Serio, leale, determinato: German Scalmazzi si racconta

Pubblicato il 24 aprile 2021 | 09:30

è in fondo al Lungomare Sud di Porto Recanati (Mc).è il cuoco di questo elegante locale di proprietà della moglie. Il loro amore scalda l’ambiente e anche il cuore degli ospiti. German, da giovane chef appassionato, acquisisce da subito le basi della. Diretta e sincera nel rispetto delle materie prime di grande qualità, dal brodetto alla frittura.L’attività dello Chalet è stagionale e durante l’inverno, quando può, lo chef fa stage nei migliori stellati. Uno fra tutti, il suo mentore. Ogni anno inventa menu di classe, creativi e di tradizione. German definisce la sua una: un aggettivo positivo riferito allafresche, locali, stagionali, trattate con grande cura e con tecniche moderne che rendono più “borghese” (nel senso di “raffinato”) il suo modo di cucinare.Nei suoi piatti c’è il vero pesce azzurro dell’Adriatico e gli ortaggi marchigiani recuperati. Qui si può gustare ad esempio il, quello bianco dorato con lo zafferano. L’unico in Italia. Per questo motivo il Comune promuove l’fortemente voluta da German. Per continuare a ricordare che fu un cuoco illuminato, grande imprenditore, a inventarlo.Un ufficiale di marinaLa carne alla brace che era protagonista sulla tavola la domenicaL’olfattoL’uovo pochéIl tanto voluto scooterSpaghetto con i moscioli, Uovo patata e tartufo bianco, Ragusa in porchettaColatura di aliciLa coppa di testaApprezzo molto la tecnologia e la utilizzo in cucina il più possibile, ma sempre con rispetto per le materie primeRape rosseMia moglie e le mie due figlie“La persistenza della memoria” di Salvador DalìL’Inverno di VivaldiPer informazioni: www.chaletlarotonda.com