Digital marketing, il 5 febbraio un corso online per la ristorazione

Pubblicato il 21 gennaio 2021 | 18:17

Acquisire e definire strategie digitali e social innovative;

Individuare strumenti tecnologici per migliorare management e automatizzazione;

Definire e progettare la comunicazione, promozione e vendita del prodotto;

Identificare tecniche di misurazione delle performance e sistemi di pianificazione;

Preparare un piano di digital food marketing per una rinnovata cultura d’impresa ed evoluzione digitale.

Intercettare e pianificare strumenti web, digitali, tecnologici e social di successo da integrare e armonizzare al lavoro quotidiano.

Definire target, obiettivi aziendali, competitor e focalizzarsi sulla Vision e Mission aziendale, fondamentali per rinnovare l’offerta e la Brand Reputation.

ppuntamento venerdìdalle 14.30 alle 16.00 con “”, il corso online didedicato al mondo Horeca, organizzato in media partnership con. Il modulo dedicato al “” è un percorso pratico per progettare promozione, comunicazione e relazione nell’, in modo funzionale e coerente al target del proprio business. Durante l’appuntamento si analizzerà comel’offerta aziendale e la, come intercettare e pianificare strumenti web e digital da integrare al lavoro quotidiano, come preparare unefficiente seguendo la velocissimache sta caratterizzando il periodo.Obiettivi del corso:Contenuti:Docente:Docente, autrice e curatrice di libri e collane sul mondo HorecaResponsabile della formazione:Training ManagerPer informazioni e iscrizioni: retailhub.it