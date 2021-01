Una gestione manageriale lungimirante e nuove strategie sono indispensabili per ripartire

Primo Piano del 25 gennaio 2021 | 08:30

Occorre un cambio di prospettiva puntando alla "nuova normalità" post-Covid

Le difficoltà attuali vanno viste come opportunità per un cambiamento

Bisogna pensare in maniera divergente, cercando soluzioni nuove alle problematiche attuali

e possiamo riassumere con una sola parola i tempi difficili che sta attraversando l’economia - in particolar modo il settore dei pubblici esercizi e l’Horeca - la parola giusta, senza una minima ombra di dubbio, è. E se all’incertezza aggiungiamo ilsomministrato a bocconi di Dpcm e restrizioni con codice colore, i provvedimenti di Ristoro, oltre che tardivi, non si possono in alcun modo considerare come quanto basta per tenere in piedi l’intero comparto della ristorazione pubblica collettiva e commerciale.È assolutamente doveroso ribadire che, in quanto gli è stato imposto di spendere e impiegare significative risorse per mettersi in regola con tutte le prescrizioni e regolamenti di contenimento del virus e, nonostante ciò, è. Rimane da chiedersi come mai tutti ne parlano e sono d’accordo che non si potrà andare avanti così, ma di fatto si fa poco o niente, se non lamentarsi, per trovare una soluzione.Tirare le somme e misurare i- che ricordiamoci è composto di una catena lunghissima che trascina con sé l’intera filiera agroalimentare - forse è prematuro o quanto meno ancora impossibile, ma l’impatto sicuramente sarà devastante anche in termini sociali e occupazionali. Nonostante il vaccino, la via d’uscita dalla pandemia (a parere degli esperti) rimane ancora lontana, ma visto che ormai è passato quasi un anno dall’inizio di tutto, è doveroso riflettere con sincerità e responsabilità su quanto accaduto, cosa è cambiato e soprattutto cosa abbiamo imparato in questo periodo critico che, ahimè, ci mostra che forse stiamo varcando la soglia delPartendo da questo ultimo ragionamento, a mio avviso, tra le prime cose che si sono “introdotte” nelle nostre vite (personali e professionali) insieme con il virus, c’è una serie die di conseguenza si stanno riflettendo sul nostro modo di pensare e percepire la situazione, spesso facendoci perdere nella traduzione. Tra lockdown, stop and go, recovery fund, v-day, smart working, conference call, passando tra la miriade di inglesismi introdotti nel mondo del cibo, a partire dal diffusissimo Haccp, e poi food defense, delivery , dark kitchen, lunch box, packaging, trend, hub, labeling, e-commerce...Insomma, stiamo assorbendo di tutto e, nella speranza di diventare tutti “Covid free”, non ci siamo fatti mancare neppure il “ Covid Manager ”, forse dimenticandoci però della next generation che pagherà a lungo gli errori di oggi e non solo in termini “green”.Usare le parole come se fossero mascherine, dietro le quali tendiamo a nascondere mancanza di idee e approccio strategico, non significa purtroppo che abbiamo appreso i concetti e il senso che ci sta dietro. Significa invece che c’è bisogno di un vero cambiamento radicale soprattutto a livello strategico e di logiche di business che prima della pandemia faticavano a trovare terreno fertile di crescita in quanto comodamente messe a riparo sotto l’ombra del Belpaese pieno di turisti e persone affascinate di tutto ciò che è Made in Italy.Ma adottare le novità - per esempio lanciarsi nel delivery senza la dovuta preparazione e adeguamento necessario che garantisca qualità e sicurezza, oppure trasformare il ristorante in una dark kitchen senza una mirata riqualificazione gestionale dei processi - può, ovvero diventare causa di insuccesso o addirittura provocare la chiusura delle attività, se dietro queste iniziative sta solamente un’Di certo non mancano fantasia, ingegno e creatività come pilastri indispensabili nel mondo della ristorazione, ma i tempi sono duri e la sola passione o l’intraprendenza non bastano. Ci voglionoche, unite ad una, permetteranno non solo la sopravvivenza delle attività, ma spianeranno la strada verso un futuro meno incerto.Forse è arrivata l’ora di abbandonare definitivamente l’idea che il mondo tornerà esattamente come era prima e iniziare a, cercando e trovando soluzioni nuove alle problematiche attuali,rispetto alle criticità della situazione.In termini pratici, il più grande problema che deve affrontare in questo momento il mondo della ristorazione è lasia a breve che a medio termine. Infatti, nessuno può prevedere quando scatterà una prossima chiusura o restrizione degli orari. È fondamentale quindi riuscire a(modalità di approvvigionamento, scelta delle materie prime, metodologie di preparazione-cottura-conservazione, shelf-life e sicurezza degli alimenti), in grado di vendere e servire in modo intelligente, adattandosi alle esigenze del momento.In primo luogo, inteso come una linea di prodotti stagionali con materie prime del territorio che conferiscono identità al locale e generano un rapporto smart e flessibile con i produttori locali. Torna utile quindi conoscere e distinguere (non solo linguisticamente) i fattori determinanti e le differenze tra il “food waste” e il “food loss” per poter arrivare al concetto e al vero impatto sugli utili che si determina tramite il calcolo del food cost, visto poi che il maggior fatturato dei ristoranti, in questo momento, deriva dalle consegne a domicilio e/o dalle vendite online che non possono essere previste in termini temporanei e quantitativi.. Le tecnologie moderne consentono di produrre e conservare gli alimenti in modo sostenibile, riducendo gli sprechi, prolungando la shelf-life senza bisogno di additivi e preservando gusto e salubrità anche ai prodotti veicolati verso i clienti a domicilio o venduti tramite commercio elettronico.Non è il futuro, non è fantascienza, ma une che unito alle(cotture sottovuoto, vasocottura, shock termico, sali bilanciati, atmosfere protettive, conservanti e acidificanti naturali bioprotettori), già ampiamente conosciute ma non ancora applicate in modo efficiente, ci può accompagnare con successo verso la ripresa.Per informazioni: www.giubilesiassociati.com