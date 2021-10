Woerndle Interservice a supporto di hotel e ristoranti con un catalogo di 8mila prodotti

La Woerndle Interservice è un’azienda alto atesina fondata a Caldaro nel 1965 da Helmut Woerndle. L’azienda è il punto di riferimento per ristoranti, hotel, cuochi stellati, e per tutti quelli che vogliono portare sulle proprie tavole prodotti freschi e di alta gamma regionali e da tutto il mondo. Il brand, fiore all'occhiello dell’azienda, e` la linea Gran Chef Premium Food creato nel 1988 con un catalogo che va oltre i 2.000 prodotti premium selezionati in ogni parte del mondo. L’accurato servizio di sorveglianza automatizzato vigila 24 ore su 24 sull’impianto di refrigerazione che attraverso la banca dati computerizzata, relativa alle date di scadenza, permette di garantire la freschezza dei prodotti. E grazie a un'eccellente rete logistica, i prodotti vengono consegnati da 2 a 5 volte a settimana, garantendo così freschezza e rapidità` del servizio in tutta Italia.

Lo stand Woerndle Interservice a Identità Golose

Negli anni '80 il salto di qualità sul freschissimo

«L’azienda esiste da più di 50 anni - spiega Erwin Stelzer, direttore vendite Woerndle Interservice - e si è partiti con dei prodotti tipici del secco come il pomodoro, la pasta, ecc. Successivamente, si è iniziato a sviluppare questo business partito negli anni '80 scoprendo le specialità freschissime per la cucina che sono state importate e aggiunte all’offerta; parlo di prodotti freschi come l’agnello dalla Nuova Zelanda, la capasanta e così via, e si è iniziato a sviluppare questo mercato prima in Alto Adige e poi nel resto d’Italia. Sempre negli anni '80 è stato creato il marchio Gran Chef Service per il mercato italiano al quale tre anni fa abbiamo cambiato il nome in Gran Chef Premium Food e abbiamo fatto un logo più moderno e impattante».

Erwin Stelzer, direttore vendite Woerndle Interservice

Nel 2019, l'apertura del polo di Brescia e l'avvio delle operazioni nazionali

Dopodiché, con il successo anche in altre zone d’Italia, è iniziata l'espansione nazionale. «Da questa necessità - continua a spiegare il Stelzer - è nata la scelta di aprire un nuovo polo nella zona industriale di Brescia, dato anche dallo sviluppo molto positivo avuto nel 2019. Da qui abbiamo attivato un vero e proprio motore, trovando nuovi agenti, nuovi clienti e sviluppando un’ampia gamma di prodotti, poiché la nostra azienda può fornire il cliente con tutti prodotti che servono per la cucina, partendo dalla colazione che noi forniamo soprattutto agli hotel con una selezione di prodotti appositi ma anche proponendo delle novità. Ad esempio, facciamo arrivare il salmone dall’Alaska e altri prodotti da tutto il mondo; in più abbiamo anche la linea del secco e la linea del gelo. Da noi un cliente può trovare tutti i prodotti che servono per la cucina di medio/alto livello. Questo è quello che ci differenzia dai nostri competitors: siamo in grado di fornire sia la cucina tradizionale, l’hotel o il ristorante gourmet. La nostra squadra di agenti è sicuramente molto ampia e stiamo attualmente puntando anche sull’online con il nostro e-Commerce che sarà lanciato a novembre».

I prodotti freschissimi e di alta qualità della linea Gran Chef Premium Food

Durante il Covid non sono mancati gli investimenti

Per quanto riguarda l’azienda durante il periodo della pandemia Stelzer ci ha spiegato che l’azienda ha deciso di continuare a investire dando così un bel segnale per il futuro. «Con il Covid abbiamo dovuto decidere se andare avanti o no - afferma Stelzer - per fortuna il signor Woerndle ha deciso di continuare a investire per far crescere e mandare avanti questo progetto. Siamo un totale di 200 collaboratori di cui 85 venditori, credo che questo sia un segnale importante di investimento nel futuro. Quando poi tutto era fermo noi abbiamo investito in agenti/personale, nuovi prodotti, strutture, ecc. credendo fortemente nel post-Covid. Il nostro network italiano si è ampliato anche alle regioni di Puglia, Lazio e Sardegna così da essere presenti praticamente in tutta la nostra penisola».

Identità Golose, punto di ripartenza (in presenza)

Guardando all’edizione appena trascorsa di Identità Golose, per l’azienda ha rappresentato l’occasione per rilanciare e rinnovare le proprie proposte di prodotti alimentari e non, con un’offerta che e` in grado di soddisfare sia la ristorazione più ricercata come anche la cucina tradizionale. «La partecipazione a Identità Golose prima di tutto - continua Stelzer - è un punto d’incontro finalmente, dopo quasi due anni e questo è ancora più importante e significativo di prima; inoltre abbiamo il desiderio di far vedere le diverse specialità di prodotti proposti. Per far ciò nella giornata di lunedì è stato organizzato uno show coking predisposto dai cuochi del nostro partner della Valko, dove sono previsti prodotti regionali, nazionali e qualche specialità da diverse parti del mondo. Questo permette di far vedere ai presenti la nostra vasta selezione di prodotti che nel catalogo ammontano a circa 8.000 specialità. Infine, se uno vuole comprare solo regionale non c’è problema, abbiamo aziende a km zero che forniscono ad esempio carne bio, prodotti bio, ecc. Insomma, la nostra offerta al cliente è sicuramente ampia e di alta gamma. Tornando al futuro sicuramente l’e-Commerce diventerà importante ma rimane comunque il fatto che un e-Commerce non potrà mai sostituire il contatto personale, è importante spiegare il prodotto al cliente. Come azienda siamo pronti a qualsiasi esigenza».