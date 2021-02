Bar, ristoranti, hotel e negozi: [tutte le scadenze di marzo]

Corrispettivi distributori carburante

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di gennaio, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale:

• ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica (Informativa SEAC 31.5.2018, n. 168);

• diversi da quelli ad elevata automazione che nel 2018 hanno erogato complessivamente più di 1,5 milioni / fino a 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio (Informativa SEAC 24.4.2020, n. 121).