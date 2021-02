Pubblica amministrazione £$digital$£, obbligatorio l'uso di SPID o CIE

Pubblicato il 23 febbraio 2021 | 10:57

l’utilizzo, a decorrere dal 28.2.2021, delle identità digitali / carta d’identità elettronica da parte delle Pubbliche amministrazioni per l’identificazione dei cittadini per l’accesso ai propri servizi in rete;

da parte delle Pubbliche amministrazioni per l’identificazione dei cittadini per l’accesso ai propri servizi in rete; l’utilizzo dei servizi della Pubblica amministrazione in rete tramite applicazione su dispositivi mobili ( applicazione IO );

); il divieto, a decorrere dalla predetta data, di rilasciare / rinnovare credenziali per l’identificazione / accesso ai servizi in rete diverse da SPID / Carta d’Identità Elettronica / Carta Nazionale dei Servizi.

Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

Carta d’Identità Elettronica (CIE);

Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

anche l’Inps , a partire dall’1.10.2020, non rilascia più nuovi PIN Inps come credenziali d’accesso ai propri servizi online, ferma restando la validità dei PIN già in uso fino a data da definirsi. Il rilascio del PIN dispositivo è mantenuto soltanto per gli utenti che non possono accedere alle credenziali SPID (minorenni, soggetti stranieri in possesso di un documento d’identità non riconosciuto dal sistema SPID, persone soggette a tutela / cautela / amministrazione di sostegno) e unicamente per i servizi a loro dedicati;

, come credenziali d’accesso ai propri servizi online, ferma restando la validità dei PIN già in uso fino a data da definirsi. Il rilascio del PIN dispositivo è mantenuto soltanto per gli utenti che non possono accedere alle credenziali SPID (minorenni, soggetti stranieri in possesso di un documento d’identità non riconosciuto dal sistema SPID, persone soggette a tutela / cautela / amministrazione di sostegno) e unicamente per i servizi a loro dedicati; il 13.1.2021 l’ Agenzia delle Entrate ha attivato l’accessoall’area riservata del proprio sito Internet ed ai servizi telematici per gli utenti la cui identità digitale è autenticata tramite la Carta d’Identità Elettronica - CIE ;

ha attivato l’accessoall’area riservata del proprio sito Internet ed ai servizi telematici per gli ; il Dpcm 24.10.2014 ha definito le caratteristiche del sistema SPID e i tempi / modalità di adozione dello stesso da parte di Pubbliche amministrazioni e imprese. In particolare, si evidenzia che:

l’identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) rilasciate all’utente che permettono l’accesso ai servizi online della generalità delle Pubbliche amministrazioni; per ottenere tali credenziali è necessario: disporre di un documento di riconoscimento, della tessera sanitaria con codice fiscale, di un indirizzo e-mail e di un numero telefonico; registrarsi presso uno dei 9 gestori di identità digitale (Aruba, Infocert, Poste, Sielte, Tim, Register.it, Namirial, Intesa, Lepida), con le modalità dagli stessi fissate.



l fine di semplificare eda parte di cittadini e imprese e l’effettivo utilizzo del diritto all’uso delle, con l’art. 24, DL n. 76/2020, c.d. “”, è stato, prevedendo:Ora, in attuazione di tale previsione, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che, a decorrere dall’1.3.2021,, ossia alle. Conseguentemente, le persone fisiche “private” che non possiedono al 28.2.2021 credenziali attive per l’accesso ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate,, ossia:In merito si rammenta che, in attuazione della predetta digitalizzazione della Pubblica amministrazione:Pertanto, in conclusione, invitiamo tutti i clienti a(Agenzia delle Entrate compresa). La procedura è molto semplice:1. prendere un appuntamento prenotandolo accedendo al sito internet di Poste Italiane;2. presentarsi all’appuntamento presso la filiale di Poste Italiane con documento d’identità e codice fiscale per effettuare il riconoscimento;3. al termine del riconoscimento si riceverà una mail da Poste Italiane;4. cliccare sul link indicato nella mail di Poste Italiane e completare la procedura di accreditamento (acquisire almeno il livello 2).Passaggio Canonici Lateranensi 124121 BergamoTel 035 216100 - Fax 035 249927