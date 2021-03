Contratti di somministrazione, per il rinnovo niente causale

Pubblicato il 04 marzo 2021 | 15:43

L

Niente causale per il rinnovo dei contratti di somministrazione a termine

Le precisazioni del ministero del Lavoro

Dal decreto Agosto alle prossime modifiche

Covid e il suo impatto sull’stanno modificando il mondo delche, a livello di contrattazione, ha già visto venir meno alcuni obblighi introdotti dal decreto Dignità e successivamente sospesi dal decreto Agosto. In particolare, parliamo dellaper il rinnovo dei contratti a termine.Tema spinoso che ha richiesto l’intervento chiarificatore delche conferma la lettura dominante degli esperti su una delle norme più importanti in termini di flessibilità occupazionale. Secondo la risposta del ministero, ladella causale non riguarda solo il contratto a tempo determinato diretto, ma anche quello dia termine. Inoltre, precisa il ministero, le aziende che già hanno usufruito di questa agevolazione prima che la legge di Bilancio allungasse la sua validità fino al 31 marzo (la precedente scadenza era fissata per il 31 gennaio 2020), non possono utilizzarlo una seconda volta.La norma delprevede che, a fronte dell’obbligo di indicare la causale nei contratti a termine che comportano la proroga del lavoro oltre i 12 mesi, o nei rinnovi di precedenti rapporti, per una sola volta si possa procedere senza indicare la causale stessa.Il ministero del Lavoro precisa, infine, che ilalla base di questa interpretazione della norma introdotta punta ai livelli occupazionali all’interno di un contesto emergenziale . Certo, a patto che la possibilità di prorogare il contratto sia ancora disponibile. Ossia, a patto che l’impresa non abbia chiuso. In questo modo, oltre a favorire il mantenimento del posto di lavoro, la norma evita che, una volta scaduto il contratto, i lavoratori vadano a ingrossare le fila di chi chiede unal reddito. Opportunità che potrebbe spingere il legislatore ad allungare la scadenza del 31 marzo e prevedere anche la possibilità di superare l’utilizzo unico che si può fare dell’agevolazione.