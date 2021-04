I segreti dei croissant senza glutine e vegani? Li svela online lo chef Andrea Greco

Pubblicato il 19 aprile 2021 | 10:52

Andrea Greco

Per questo, con il patrocinio del Comune di Grosseto e del Cat Confcommercio, che rilascia un attestato di partecipazione,. Il secondo corso è in programma online il 10 maggio sulla piattaforma Zoom.«La cucina è un amore ormai consolidato negli anni, ma il piacere di trasmettere le mie conoscenze agli altri è un'inclinazione che ho scoperto in tempi più recenti – spiega Andrea Greco -i che desiderano avvicinarsi alla cucina vegan e gluten free per il benessere di sé stessi e delle persone che amano,che intendono perfezionarsi in questo campo, aumentare l'offerta per il pubblico con sempre maggiore consapevolezza».I corsi, che si possono svolgere anche dal vivo nel ristorante Il Carrettino,per gruppi di al massimo 3 persone.«Per cucinare insieme a me servono solo un computer, una connessione e qualche ingrediente – spiega lo chef – Me un link per collegarsi alla diretta in cui spiegherò tutti i trucchi del mestiere e risponderò alle domande.I miei corsi si tengono in italiano e in inglese, durano il tempo che serve a imparare e vanno dritti al sodo».(chiusura iscrizioni: domenica 2 maggio), al prezzo di 147 € (con sovrapprezzo variabile per spedizioni extra UE).Nella costo è compreso il corso online di 3 ore e mezza,(che arriva direttamente a casa con 2 kg delle miscele speciali, Croissant Mix e Cookies Mix, 500 g di margarina, attestato di partecipazione rilasciato da Ascom, codici sconto per il prossimo corso e un gadget e due golosi omaggi a sorpresa).Per informazioni: www.andreagreco.it