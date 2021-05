Piazza e impasti idratati come fare? Lo spiega online Antonio Boscia

Pubblicato il 18 maggio 2021 | 15:32

Online gli appuntamenti tematici dedicati alla pizza

Come investire anche in una pizzeria

Attenzione anche a sostenibilità economica e creatività

Per aspiranti e professionisti

Prossimo corso: impasti idratati

lta, bassa, croccante, morbida: èprevisti a maggio nell’ambito del progetto PivettiLab dell’azienda ferrarese Molini Pivetti., oltre a entrare nel dettaglio delle diverse tipologie di pizza (al tegamino, alla romana o tonda),Durante il corso "Introduzione al mondo della pizza. Perché credere in questo prodotto",«Dopo i corsi dedicati a pasticceria, panificazione e pasta fresca - spiega il titolare– il laboratorio virtuale PivettiLab si arricchisce di una serie di moduli dedicati a una delle regine della tradizione italiana, la pizza. Forniremo ovviamente informazioni sui diversi tipi di farine disponibili e sulle tipologie di pizze, ma entreremo anche nel dettaglio, con approfondimenti che pensiamo possano essere di aiuto e supporto in ottica business come autorizzazioni, macchinari necessari per aprire una pizzeria, flusso produttivo, business plan, margini a fine anno».«Come azienda riteniamo sia fondamentale riuscire ad avvicinare, coinvolgere e soddisfare sia l’utente privato appassionato sia i professionisti - aggiunge, marketing manager di Molini Pivetti – con contenuti che possano contribuire a formare una rete di persone sempre più virtuosa e consapevole, capace di scegliere per salvaguardare e mantenere il proprio ben-essere, quello della propria attività e anche quello dell’ambiente»., tenuti sempre da Antonio Boscia: quello dell’11 maggio è stato dedicato a “la pizza al padellino”, e ha compreso sia una parte teorica sia una pratica, per insegnare le tecniche di produzione, partendo dalle basi.Durante le tre ore e mezza di corso si è passati dall’approfondimento sui vari tipi di farine alle strategie di marketing che possono contribuire al successo della propria attività.È stato dedicato invece alla “pizza tonda” l’appuntamento del 18 maggio. Obiettivo della lezione è stato quello di imparare a conoscere gli ingredienti principali, quali lievito e farina, le differenze tra pizza tonda napoletana, tradizionale, all’italiana, romana e i segreti della lievitazione (breve o lunga) per concludersi con una riflessione sul delivery.: la mattina, dalle 9.15 alle 12, introduzione teorica sulle farine utilizzate durante il corso e impastamento con metodo diretto e con miscela per pinsa Pivetti Professional, gestione impasto, con pieghe e spagnottamento, e focus sull’autolisi.Il pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30 si entra nel dettaglio, dai settaggi del forno in base alla percentuale di idratazione, alla gestione corretta delle cotture (precottura o cottura unica), valutazioni del risultato finale e domande dei partecipanti.Per informazioni e iscrizioni: www.pivettihub.it