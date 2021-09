Mokador Experience Academy, cultura e formazione del caffè

Una dedica e un omaggio alla cultura del caffè. Questo è il senso di Mokador Experience Academy che si pone come obiettivo la formazione professionale per gli addetti ai lavori del settore Horeca a cui l’azienda faentina ha dedicato un ambizioso progetto.

Un polo di formazione per il caffè

Le origini del progetto

“Mokador Experience” racconta la direttrice dell’Academy, Barbara Alpi, “nasce da un’idea del presidente di Mokador, Matteo Castellari, che nel 2019 mi ha affidato l’incarico di creare un centro di formazione per aumentare i servizi proposti ai nostri clienti. Insieme ad un team interno e grazie alla collaborazione delle aziende partner presenti che hanno condiviso i nostri obiettivi e scelto di darci il loro supporto abbiamo realizzato la nostra Academy, che avremmo dovuto inaugurare a febbraio 2020. Oggi siamo qui per dare un segnale di ottimismo e riavviare con nuove proposte e tante novità il percorso messo in pausa dalla pandemia».

«Abbiamo scelto il nome Experience - continua Barbara Alpi - per racchiudere in questa parola sia gli oltre 50 anni di esperienza di Mokador che abbiamo messo al servizio degli operatori del settore, sia il fatto che la formazione che verrà proposta sarà di tipo esperienziale».

La formazione come motore della ripartenza

Il taglio del nastro è avvenuto con la presenza del sindaco di Faenza, Massimo Isola, che ha sottolineato l’importanza di innovare e raccogliere le nuove sfide di un mercato che la pandemia ha cambiato, ma che può riservare grandi opportunità a quanti sapranno investire e reinventarsi. In prima fila i partner del progetto, Montenegro, Yoga, Fabbri, Bitter Salfa, Eureka, Mazzer, Faema e Cimbali, che hanno colto l’occasione per condividere riflessioni e progetti anche per il prossimo futuro.

Nell’arco della giornata è stato presentato il nuovo calendario corsi che partiranno già da mecoledì 22 settembre (https://academy.mokador.it/corsi/) ed è stato dato massimo risalto alle dimostrazioni e proposte dei trainer dell’Academy: Marco Cini, Responsabile della formazione e Mokador Quality Ambassador, Stefano Cevenini, Coffee Trainer e Campione Mondiale Espresso Italiano, Michael Limoni, Mixology Trainer, Matteo Tambini, Food&Management Trainer, a cui si sono uniti le ospiti d’onore della giornata Manuela Fensore, Campionessa Mondiale di Latte Art e Carmen Clemente, Campionessa Italiana.

«Ringrazio tutti quanti hanno organizzato, animato e partecipato a questa giornata - ha chiosato il presidente Matteo Castellari - pggi diamo l’avvio ad un progetto che crediamo porterà un contributo positivo al rilancio del settore Horeca nel nostro territorio».