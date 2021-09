Panificazione artistica, che cosa è? Due giorni di corso per apprenderla

Il 18 e 19 settembre la Federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria terrà un corso di panificazione nel quale verranno illustrate le principali tecniche per realizzare delle lavorazioni di panificazione artistica.

Le ore previste dal corso si concentreranno anche sulle lavorazioni della prima colazione, sia dolce che salata oltre che vegana, e alla creazione di grissini e cracker. Il consulente di panificazione, Maestro Fabio Albanesi, responsabile della sezione panificatori Fipgc e Pluricampione Europeo e Italiano di Panificazione artistica, in collaborazione con il Maestro Salvatore Albanesi, il Maestro Andrea Diafani e il Maestro Pasquale Pronesti, illustrerà le tecniche di lavorazione, produzione, conservazione e vendita dei prodotti panificati.

Due giorni di corsi di panificazione artistica

I corsi base ed i master di panificazione della Fipgc sono accreditati dalla stessa con rilascio di attestato ufficiale. La Federazione offre servizio di consulenza di panificazione con i docenti certificati, i maestri panificatori ed i consulenti di panificazione.

I focus del corso

Durante il corso si tratteranno i seguenti argomenti:



- Lavorazioni di Prima colazione sia dolce che salata e anche vegana (cornetti con lievito madre, croissant salati, cornetti variegati, cornetto vegano, altre tipologie di prima colazione);

- Grissini e cracker (grissini tirati a mano con semi di sesamo o granella di nocciole, creazione di cracker partendo da una miscela di semi variegati)

- Dal lievito madre in pasta al lievito madre in polvere

- Elementi base di panificazione artistica

Come iscriversi

Per essere sempre aggiornati o per coloro che vogliono approcciarsi nell'arte della pasticceria gelateria cioccolateria e cake design, la Federazione Pasticceri offre un calendario ricco di corsi in tutte le regioni. A tutti i corsisti verrà rilasciato l'attestato della Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria.



Per info ed iscrizioni: fipgc.panificatori@gmail.com Tel: 3516777694