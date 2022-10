AAA professionisti cercasi: ecco i recruting days di Icon Collection

Si terranno l’8, 9, 10 e 11 novembre dalle ore 9 alle 17 i Recruiting Days per selezionare 200 figure professionali altamente qualificate che possano essere protagoniste dell’accoglienza nelle due strutture di Icon Collection: il The Sense Experience Resort e il Park Hotel Marinetta. Icon Collection, azienda giovane e dinamica del gruppo imprenditoriale Ficcanterri, punta ad aprire per la prossima stagione 2023 con un personale preparato, ambizioso, appassionato e motivato, garantendo a tutti una serie di interessanti benefits. Le selezioni avverranno al Park Hotel Marinetta il prossimo 8 e 9 novembre e al The Sense Experience Resort il 10 e 11 novembre.

Park Hotel Marinetta

Le posizioni aperte in Icon Collection

«Lavorare in Icon Collection significa lavorare in un contesto altamente qualificato dell'ospitalità di lusso, in un ambiente dinamico e stimolante in cui affrontare con passione sfide sempre più grandi e importanti. Chi è in cerca di occupazione nel settore alberghiero ha la grande opportunità di lavorare in un contesto accogliente, in una grande famiglia per una crescita sia personale che professionale», spiega l'azienda.

Diverse le posizioni aperte per entrambe le strutture toscane: Capo Ricevimento, Restaurant Manager, Sous Chef, Cuochi, Camerieri/baristi, Receptionist, Guest relation, Housekeeper, Magazziniere sono solo alcune delle figure al momento richieste.

Come candidarsi

Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum vitae attraverso le apposite pagine presenti sul sito degli hotel: www.hotelmarinetta.it/careers/ e https://www.thesenseresort.it/lavora-con-noi/ oppure inviare una candidatura libera a hr@iconcollection.it.

I benefit per i nuovi dipendenti

L'azienda, sempre attenta in primis al personale, fisserà anche degli obiettivi di qualità al raggiungimento dei quali verrà riconosciuta una premialità aggiuntiva, come già avvenuto nel 2021 e nel 2022. Per la famiglia Ficcanterri i dipendenti fanno parte integrante della propria famiglia, devono stare bene e sentirsi a casa, sono coloro che veicolano il messaggio più importante rivolto agli ospiti esterni ed è per questo che l'azienda gli garantirà in più numerosi interessanti benefits:

30% di sconto su tutti i servizi SPA Marinetta Wellness presso il Park Hotel Marinetta di Marina

Premi in caso di segnalazione di nuovi collaboratori, 150,00 Euro in buoni spesa/carburante.

Premi per collaboratori che lavorano da più di 5 stagioni

Utilizzo gratuito di biciclette messe a disposizione dalla struttura

Utilizzo gratuito di 1 automobile messa a disposizione dalla struttura, carburanti esclusi, sia per il The Sense Experience Resort che per il Park Hotel Marinetta.

Mensa aziendale usufruibile anche nei giorni di riposo e anche al di fuori del proprio turno di lavoro

Alloggi forniti agli ospiti interni selezionati, con tutti i comfort e servizi necessari

Wi-fi dedicato in struttura

Servizio lavanderia divisa fornita incluso

Presenza di incentivi sulle performance aziendali

The Sense Experience Resort

Due strutture di qualità

Entrambe le strutture, d’altra parte, rappresentano un esempio dell’eccellenza dell’ospitalità italiana di lusso. Il The Sense Experience Resort di Follonica, aperto solo nel 2020, vanta già numerosi riconoscimenti e successi:

Il suo Ristorante fine dining Eaté è stato inserito quest’anno nella prestigiosa Guida Michelin,

Il Times Magazine lo ha inserito nella lista delle strutture italiane più esclusive in cui soggiornare

È stato candidato per i Readers' Choice Awards di CN Traveller

Travelers' Choice Awards di Tripadvisor

Il Park Hotel Marinetta, Travelers’ Choice Awards di Tripadvisor, è un punto di riferimento ormai da quasi trent’anni in Toscana per una clientela italiana e straniera che ne apprezza da sempre l’accoglienza, la gentilezza del personale, la posizione e l’ampiezza dell’offerta.