Lavorare in un hotel di lusso? Trenta posti disponibili con la Belmond Academy

Sogni di lavorare per gli hotel Belmond in Italia, dal Cipriani di Venezia allo Splendido di Portofino, dal Caruso di Ravello al Grand Hotel Timeo di Taormina? Dopo il successo della prima edizione, torna a gennaio 2023 il programma di formazione Belmond Academy, in collaborazione con l’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza Lvmh. Questa accademia, interna al gruppo Belmond, è, infatti, dedicata al reclutamento e formazione di nuovo personale da assumere, appunto, nelle sue proprietà italiane. Un progetto concreto, fortemente voluto dal gruppo e inaugurato con un’edizione “beta” nel 2022, per cercare di dare risposta a una sistematica carenza in un settore trainante dell’economia del nostro Paese.

Torna Belmond Academy, l’iniziativa dedicata ai giovani in cerca di lavoro negli hotel



Quando e come partecipare

Da fine gennaio 2023, dunque, parte il ciclo di attività della durata di 600 ore aperto a tutti i giovani dai 18 ai 28 anni, italiani e stranieri con italiano fluente, con diploma di scuola media superiore, non occupati e non inseriti in altri programmi di supporto alla disoccupazione che saranno ospitati da Belmond per tutta la durata del programma.



Trenta i posti disponibili

Sono 30 i posti disponibili in questa edizione per candidati, anche privi di esperienza che, dopo aver superato l’esame di ammissione, potranno acquisire competenze altamente specializzate attraverso un percorso di 600 ore, divise tra 300 ore di didattica in aula e 300 ore di pratica e stage formativo in hotel. Per poter accedere al primo ciclo in partenza a gennaio 2023 le candidature andranno inviate a luca.marinelli@belmond.com.



Due i percorsi disponibili: food & beverage e front office

Una fase introduttiva teorica comune, guidata da esperti docenti e professionisti del gruppo, permetterà di entrare in contatto immediato con il mondo turistico e alberghiero a cinque stelle per poi passare ad uno dei due percorsi di specializzazione disponibili: food & beverage e front office.

Un esame conclusivo assegnerà l’attestato di formazione e soprattutto permetterà di individuare quei profili meritevoli a cui sarà offerta un’assunzione stagionale della durata di 6 mesi in uno degli hotel di Belmond in Italia.



Forme di recruiting sempre più moderne

«Sono estremamente entusiasta di annunciare il ritorno della collaborazione con l’Istituto dei Mestieri d’Eccellenza Lvmh per il progetto Belmond Academy - dichiara Robert Koren, senior vice president della divisione Emea di Belmond - Dopo un periodo di grande difficoltà il nostro settore ha vissuto nel 2022 una stagione davvero straordinaria, di cui le nostre proprietà Italiane sono state protagoniste con performance eccezionali, il che ci spinge ancora di più a guardare al futuro, con nuovi investimenti, aperture ed esperienze. È quindi più che mai il momento di pensare ai giovani, continuando a cercare e formare i futuri professionisti alberghieri da portare nei nostri team. Il personale è al centro di qualsiasi esperienza di ospitalità di alto livello, non solo per le capacità tecniche ma per quell'attenzione in più, l’accortezza giusta al momento giusto, che può rendere un soggiorno un ricordo indelebile. In Belmond crediamo da sempre in questo fattore umano, autentico e garbato, ne conosciamo il valore distintivo e ora siamo pronti ad insegnarlo».



Belmond Academy applica formule moderne di recruiting e apre una corsia speciale di accesso al lavoro per i giovani offrendo un servizio gratuito di formazione professionale tra teoria ed esperienza “sul campo”, con l'obiettivo di un inserimento effettivo di risorse motivate e promettenti.