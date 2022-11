La gestione degli scarti al centro dei live webinar di Unilever Food Solutions

Anche in cucina si può e si deve essere sostenibili; evitare gli sprechi, ridurre gli imballaggi e optare per una filiera di approvvigionamento più corta. Lo chef del futuro deve pensare alla sostenibilità ambientale che è poi economica, gestionale e culturale. Una cucina realmente sostenibile genera ricadute virtuose che superano la filiera e coinvolgono territori e consumatori. All’interno del progetto “Food Art III: lo Chef del Futuro”, che esplora i bisogni e le sfide future dello chef, Unilever Food Solutions propone, in collaborazione con Federazione Italiana Cuochi, un approfondimento proprio sul tema Food Waste, attraverso una guida e dei live webinar.

Una ricetta per minimizzare gli scarti durante le preparazioni: Ape, mousse al cioccolato bianco e mandorle, sorbetto mango e zenzero e gel d’arancia e miele

Cucina e sostenibilità ambientale

La Guida Food Waste, scaricabile previa registrazione sul sito www.unileverfoodsolutions.it nella sezione Ispirazione per gli chef, raccoglie - in forma di interviste - i contributi degli Chef Riccardo Camanini, Bobo Cerea, Tommaso Foglia, Roberta Merolli, Diego Rossi e Giovanni Solofra, attorno al binomio “Cucina e sostenibilità ambientale”. Nella guida si trovano anche originali ricette “No Food Waste” a cura di Pierluca Ardito, Chef e Team Coach Nazionale Italiana Cuochi, e Giuseppe Buscicchio, Executive Chef Unilever Food Solutions.

Alcune idee per minimizzare gli scarti durante le preparazioni

Tra le diverse proposte, pensate specificamente per minimizzare gli scarti durante le preparazioni, il Bollito moderno accompagnato da verdurine di stagione, mostarda e salsa verde, il Baccalà al limone nero, asparagi bianchi marinati e tuorlo confit e per concludere Ape, mousse al cioccolato bianco e mandorle, sorbetto mango e zenzero e gel d’arancia e miele.

I webinar per affrontare le sfide future con successo

I Live Webinar Food Waste, in programma l’8 e il 29 novembre, sono un ulteriore concreto strumento al servizio del mondo della ristorazione professionale, fruibili in diretta nelle date programmate e sempre disponibili on demand. Il format è quello di appuntamenti live della durata di 30 minuti in cui un rappresentante locale Fic (Federazione Italiana Cuochi) dell’area territoriale coinvolta e il giornalista Antonio Iacona introducono l’argomento e presentano i vari ospiti, tra esperti e chef, che intervengono sul tema. Giuseppe Buscicchio propone poi una ricetta “No Food Waste” e risponde in diretta a domande e curiosità dei partecipanti. Food Waste, Full Costing, Healthy Eating e Digital Capabilities sono i quattro temi portanti di FoodArt III: lo Chef del Futuro, il progetto formativo che fornisce soluzioni e strumenti per affrontare le sfide future con successo, anche grazie al contributo di professionisti ed esperti del mondo della ristorazione. Sul sito unileverfoodsolutions.it è possibile scaricare le guide sui diversi temi, iscriversi ai prossimi webinar o rivedere quelli passati.

Il programma del mese di novembre prevede:

• 8 novembre ore 15.30 (area Nord): Food Waste

• 15 novembre ore 15.30 (area Sud): Healthy Eating

• 22 novembre ore 15.30 (area Sud): Full Cost

• 29 novembre ore 15.30 (area Centro): Food Waste