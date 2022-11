Electrolux Steam Academy, il videocorso con Knam sulla cottura a vapore

Quando ci si ritrova ad ammirare i piatti di chef stellati è comune supporre che per realizzarli occorra necessariamente una cucina professionale, dotata di strumenti sofisticati. Riprodurre ricette gourmet è in realtà più semplice di quanto si pensi: con l’aiuto dei giusti elettrodomestici mettersi alla prova ai fornelli diventa infatti un’esperienza coinvolgente, divertente e alla portata di tutti, come dimostra Ernst Knam nel videocorso “Electrolux Steam Academy”. In questa occasione lo chef preparerà deliziose ricette servendosi del forno a vapore Electrolux e di altri elettrodomestici firmati dal brand svedese, semplici da utilizzare e adatti a ogni cucina, che rendono possibile cimentarsi con successo anche nelle preparazioni più complesse.

Mostrare tutti i vantaggi della cottura a vapore

«L’iniziativa ha l’obiettivo di mostrare, con l’aiuto del nostro ambassador, tutti i vantaggi dell’utilizzo della cottura a vapore, con un videocorso dedicato, dal taglio educational ed ingaggiante. Sulla piattaforma digitale gli utenti potranno accedere direttamente a tutti i segreti del vapore, che preserva la consistenza e le proprietà nutritive degli ingredienti, minimizzando al contempo lo spreco di cibo» - dichiara Ilaria Sgrò, brand activation manager Electrolux Appliances Italia. Dal 7 novembre, verranno resi disponibili i primi contenuti su Electrolux Steam Academy by Knam, tra cui “Le 5 consistenze della mela” per imparare a non buttare via davvero nulla di uno dei frutti più versatili e presenti nella spesa quotidiana, e “Il caco incontra la castagna” per sperimentare un goloso abbinamento tra due protagonisti dell’autunno. Il forno SteamBoost Electrolux è intuitivo e semplice da usare: grazie alla tecnologia Steamify abbina in maniera automatica la corretta percentuale di vapore al grado di calore per cuocere gli alimenti alla perfezione, e con la speciale Funzione Rigenera a vapore che ricrea l’umidità e la temperatura del piatto cucinato, i cibi non si seccano e non perdono il gusto originale.

Alcuni strumenti indispensabili

Per portare avanti diverse preparazioni in contemporanea è necessario inoltre avere a disposizione alcuni strumenti indispensabili, come il piano cottura SenseBoil EIS82449C, dotato della funzione SenseBoil, che regola automaticamente le impostazioni della temperatura dell’acqua per evitare sprechi di energia, e l’innovativa funzione Bridge, che permette di collegare due zone cottura separate per creare un’unica ampia superficie, così da poter cucinare agevolmente anche utilizzando piastre o teglie di grandi dimensioni. La particolare Plancha Grill di Electrolux, ad esempio, può essere utilizzata su qualsiasi fonte di calore e con il nuovo fondo in acciaio inox, assicura una distribuzione della temperatura senza eguali. Il “Re del cioccolato”, per la preparazione di impasti e salse, potrà contare infine su piccoli aiutanti: il frullatore a immersione Create 5, dotato della innovativa tecnologia TruFlow e di una estrema potenza sminuzza e mescola con facilità, e la planetaria Assistent EKM4000, irrinunciabile per montare albumi, tuorli o panna, realizzando preparazioni a regola d’arte.

Adatti a ogni esigenza

ll brand svedese mette a disposizione un’ampia gamma di forni a vapore adatti a ogni esigenza, perfetti per creare piatti incredibilmente sani e gustosi come soffici panificati, morbidi arrosti e verdure saporite. Il modello SteamBake permette, ad esempio, di realizzare pizze, muffin e crostate deliziosi dalla cottura uniforme, mentre con SteamCrisp diventa facile e divertente donare una croccante doratura ad ogni piatto.