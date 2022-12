Credito d'imposta per energia elettrica e gas: termini e scadenze

È stato prorogato ed incrementato il credito di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas. Potrà essere utilizzato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 e sarà del 40% per le imprese energivore e gasivore, del 40% per le imprese non gasivore, del 30% per le imprese non energivore con contatori superiori ai 4,5kW (soglia ridotta rispetto alle precedenti normative). Vediamo i dettagli con Bluedi.com, che affianca le imprese per la verifica dei requisiti ed il corretto calcolo del credito spettante sui vari trimestri 2022, il relativo codice tributo per l’eventuale compensazione in F24, nonché in merito alle regole per l’eventuale cessione del credito.

Credito d'imposta, tutte le informazioni

Credito d'imposta per gas e luce: i beneficiari

Imprese Non Energivore ;

; Imprese Non Gasivore ;

; Imprese Energivore (Operanti nei settori indicati dall''Allegato 3 delle linee guida CE oppure Operanti nei settori indicati dall'Allegato 5 delle linee guida CE e che possiedono un IVAL non inferiore al 20%; Ricomprese negli elenchi CSEA del 2013 e del 2014);

(Operanti nei settori indicati dall''Allegato 3 delle linee guida CE oppure Operanti nei settori indicati dall'Allegato 5 delle linee guida CE e che possiedono un IVAL non inferiore al 20%; Ricomprese negli elenchi CSEA del 2013 e del 2014); Imprese Gasivore (Operanti nei settori indicati dall'Allegato 1 del DM 541/2021 e che hanno consumato nel I trim. 2022 un volume almeno pari a 0,25 GWh);

(Operanti nei settori indicati dall'Allegato 1 del DM 541/2021 e che hanno consumato nel I trim. 2022 un volume almeno pari a 0,25 GWh); Imprese del settore: pesca, agricoltura, agromeccanica.

Bonus energia elettrica: i requisiti

- REQUISITI: variazione del costo medio del kWh superiore al 30% negli anni 2019/2022



- IMPRESE NON ENERGIVORE (che hanno subito una variazione del costo medio del kWh superiore al 30% negli anni 2019/2022)

Contributo in Credito d’imposta fino al 30%



- IMPRESE ENERGIVORE (che hanno subito una variazione del costo medio del kWh superiore al 30% negli anni 2019/2022)

Credito di imposta fino al 40%

Bonus gas

- IMPRESE NON GASIVORE (che hanno subito una variazione di prezzo medio di riferimento del MI-GAS superiore al 30%)

Contributo in Credito d’imposta fino al 4 0%



- IMPRESE GASIVORE (che hanno subito una variazione prezzo medio di riferimento del MIGAS superiore al 30%)

Credito di imposta fino al 40%

Bonus carburante

Le imprese che operano nel settore agricolo, pesca e agromeccanico che acquistano carburante nel IV trimestre 2022 possono beneficiare di un credito d’imposta del 20%, non solo per i mezzi ma anche per il riscaldamento di serre e fabbricati produttivi.

Le scadenze

Scadenze previste ad oggi:



- Crediti relativi II trimestre 2022: da compensare entro e non oltre il 31/12/2022

- Credito relativo III-IV trimestre 2022: da compensare entro e non oltre il 31/03/2023