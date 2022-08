I social nella ristorazione: un corso per scoprire tutti i segreti

Quest’anno, dal 28 settembre al 7 ottobre in Sicilia sull'Isola di Favignana presso la Digital Summer School (versione estiva&balneare del Master in Comunicazione digitale, mobile e social dell’Università di Parma), sarà affrontata una speciale tematica dedicata appositamente al settore dell’ospitalità e della convivialità. Si tratta di un corso base e di uno avanzato (da seguire in presenza oppure online) per imparare a gestire in modo autonomo e al meglio i canali social di hotel, bar e ristoranti.

Social e ristorazione, alla Digital Summer School due corsi a tema

Il corso è intitolato "Horeca 3.0. Le buone pratiche web & social per Hotel, Ristoranti, Caffè" e si rivolge infatti a gestori e professionisti dei settori alberghiero e della ristorazione nelle sue diverse forme.

Si tratta di un corso base e di uno avanzato per imparare a gestire in modo autonomo e al meglio i canali social di hotel, ristoranti e bar saranno proposti in formato live e online. Potranno cioè essere seguiti in presenza (pretesto e occasione per una breve vacanza) oppure a distanza e pure in modalità differita.

Alla Digital Summer School docenti d'eccezione

Nel dettaglio, l'evento si svolgerà in presenza Sicilia a Favignana, per questa edizione, rivolta principalmente a gestori e operatori di alberghi, bar, caffè, ristoranti si ritroveranno docenti universitari, professionisti, giornalisti e tecnci del settore per un’attività formativa innovativa, di qualità e concreta.

Dal 28 al 30 settembre e dal 4 al 7 ottobre saranno proposti corsi di 6 ore, in formato base per principianti e avanzato per chi dispone già di conoscenze.

Potranno essere seguiti in presenza, ma anche a distanza e in differita, visto che tutte le lezioni saranno registrate. Verrà anche rilasciato un attestato di partecipazione.

Horeca 3.0 sarà dunque in versione phigital (fisica e digitale) e oltre alle attività didattiche proporrà un webinar conclusivo sull’evoluzione futura dell’intero settore.

A tutti gli iscritti verranno inviate le registrazioni delle lezioni. E un NFT commemorativo dell’evento.

In particolare, in questo contesto è previsto per giovedì 6 ottobre dalle 16 alle 17.30 una specifica Webconference intitolata: “2030: gli scenari dell’ospitalità e convivialità”.