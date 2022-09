Aaa, lavoro cercasi: recruiting day con 8 aziende della ristorazione e dell'accoglienza di lusso

Sono aperte le selezioni di LavoroTurismo Talent & Recruiting Day, evento digitale organizzato il 5 ottobre da LavoroTurismo dedicato all’incontro tra professionisti e aziende del settore dell’Ospitalità.



I colloqui si svolgeranno online tramite video collegamento, permettendo a candidati e aziende la massima organizzazione senza doversi muovere da casa: basterà collegarsi con computer o smartphone nella fascia oraria assegnata.

Otto le aziende partecipanti, tutte appartenenti al segmento lusso dell'ospitalità o dell'alta ristorazione: Belmond Sicily, Lungarno Collection, Lefay Resort & Spa, Pellicano Hotels, Lungolivigno Hotels, Toscana Resort Castelfalfi, Mediterranean Hospitality Group, Giacomo Milano.

Le opportunità lavorative

Tante le posizioni aperte per entrare nei team di questi protagonisti dell'ospitalità di lusso a livello internazionale, con opportunità di lavoro annuale, per l’inverno, oppure per la prossima stagione estiva.

Le principali figure ricercate riguardano i settori di Sala (cameriere, chef de rang, maitre, F&B manager), Cucina (capo partita, aiuto cuoco, pasticcere), Bar (barista, bar manager), Reception e Front Office (receptionist, front office manager, guest assistant), altri reparti (Spa therapist, cameriera ai piani, facchino).

Come candidarsi

Per partecipare è sufficiente candidarsi alla pagina https://inrecruiting.intervieweb.it/lavoroturismojobday/it/career, selezionando l’annuncio per il settore desiderato.

I candidati selezionati dallo staff di LavoroTurismo potranno, in seguito a un primo colloquio telefonico, prenotare i loro appuntamenti con i recruiter scegliendo tra le strutture partecipanti.

Nei giorni precedenti il recruiting day sono previsti due webinar che aiuteranno a scegliere le aziende giuste e a svolgere i colloqui in modo efficace.