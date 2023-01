Solidus, premia le scuole alberghiere: consegnate 5 borse di studio

Si è concluso mercoledì 11 gennaio 2023 il lungo percorso di celebrazione dei 60 anni di formazione alberghiera a Milano. Iniziativa ideata da Solidus - il forum permanente delle associazioni professionali del mondo alberghiero italiano - in partnership con il Centro Studi Grande Milano, programmata per il 2020 in quanto il primo Istituto alberghiero di Milano il Vespucci vide la luce nel 1960. La bontà del progetto è stata più forte delle problematiche che hanno caratterizzato il 2020 e il 2021.

La sala occupata in ogni ordine di posto

Un grande lavoro di squadra con tanti protagonisti coinvolti ha permesso di assegnare 5 borse di studio ad allievi di 3 istituti alberghieri di Milano e Seregno (MB) che hanno presentato 13 tesine sul tema “Sostenibilità delle strutture alberghiere in una metropoli”.

La giuria e la cerimonia

La cerimonia si è svolta nella sede dell’Associazione Italiana Sommelier che ospita la sede operativa di Solidus Turismo alla presenza del vicesindaco di Milano Anna Scavuzzo, del Roberto Poli direttore generale del Centro Studi Grande Milano, di Diana De Marchi, presidente Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili Comune di Milano con delega Lavoro e Politiche Sociali Città Metropolitana ed in rappresentanza del Municipio 3 Marina Olivieri.

Tutti i premiati, i docenti e la giuria

Le cinque borse di studio finanziate da Electrolux Professional, Coop Lombardia e Dac sono state consegnate dalle autorità agli allievi degli Istituti I.P.S.E.O.A. “Carlo Porta”, I.P.S.E.O.A. “Amerigo Vespucci” e del “Collegio Ballerini”. Sono stati consegnati anche attestati di partecipazione per tutti gli allievi che hanno presentato le tesine.

Grande è risultata la soddisfazione degli allievi, docenti e dirigenti scolastici dei tre Istituti che si è unita alla altrettanta soddisfazione dei sei componenti la giuria che ha avuto il compito di valutare i lavori presentati dagli allievi sia individualmente che in lavoro di gruppo. Inizialmente erano previste 3 borse di studi ma la giuria si è trovata a dover valutare tesine molto ben costruite che hanno portato l’organizzazione a mettere a disposizione una ulteriore borsa assegnata a pari merito.

L'alta qualità delle tesine presentate ha portato gli organizzatori ad aumentare le borse di studio a disposizione

Durante la cerimonia è stato riconosciuto l’importante contributo fornito dai sette relatori che nei due convegni di settembre ed ottobre tenutisi negli istituti Caro Porta e Amerigo Vespucci avevano portato la loro esperienza di direttori d’albergo e Director of IT (Information Technology) e con le loro relazioni avevano dato competenti spunti e argomenti agli allievi per la composizione delle tesine.

«L’obiettivo di riavvicinare le scuole alberghiere e le associazioni professionali del settore è stato raggiunto - commenta soddisfatto il presidente di Solidus, Francesco Guidugli - e siamo pronti per proseguire nel cammino che condividiamo di operare insieme per aiutare la crescita dei futuri professionisti dell’ospitalità italiana».