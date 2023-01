Indennità una tantum per lavoratori autonomi: come chiedere il riesame

L'Inps ha fornito le istruzioni per la presentazione delle istanze di eventuali riesami da parte dei richiedenti l’indennità una tantum da 200 euro prevista a favore di lavoratori autonomi, le cui istanze sono state respinte per non avere superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Fipe, la Federazione italiana dei pubblici esercizi, in una circolare, che riportiamo in seguito, ha inserito tutte le indicazioni da seguire per gli interessati.

Indennità una tantum: come chiedere il riesame dell'istanza

Si ricorda che l’indennità in esame, disciplinata da parte dell’art. 2 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 19 agosto 2022, è destinata, fra le altre categorie, ai seguenti lavoratori:

lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, istituita presso l’Inps ai sensi dell’art. 5 della L. n. 613/1966;

degli esercenti attività commerciali, istituita presso l’Inps ai sensi dell’art. 5 della L. n. 613/1966; lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Nell’allegato 1 al Messaggio Inps in esame si riporta il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell’indennità e la documentazione richiesta al soggetto interessato qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione. Il termine, da ritenersi non perentorio, per proporre istanza di riesame è di 90 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio Inps (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva), al fine di consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell’interessato della documentazione utile. L’utente può presentare richiesta di riesame accedendo alla stessa sezione del sito Inps in cui è stata presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro”.

Per le domande nello stato “Respinta” è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto “Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame.

Indirizzi amministrativi sui riesami

L’assicurato può proporre un’istanza di riesame, che permetta all’Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria, così come delineati nella circolare Inps n. 103/2022.

In aggiunta a quanto già indicato nella predetta circolare Inps N. 147/2022, l’Istituto ha fornito delle specificazioni sui requisiti che i lavoratori devono far valere in sede di riesame.