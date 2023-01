La Stella di Enrico Mazzaroni illumina i Sibillini, dove il tartufo splende tutto l'anno

Il Ristorante il Tiglio di Montemonaco con il suo chef Enrico Mazzaroni, fresco dalla prima stella Michelin, riceve anche il prestigioso diploma di chef Ambassador del tartufo marchigiano nel mondo per la provincia di Ascoli Piceno.

Enrico Mazzaroni riceve il diploma dall'Accademia del Tartufo nel Mondo

A consegnare il prestigioso diploma ilche ha detto: «È un grande onore per me e una grande responsabilità per Enrico quella di ricevere questo scettro, perché nelle sue mani, nella sua magia e in quella dei suoi colleghi chef, possiamo fare grande la».





Enrico in modo entusiasta riceve questa onorificenza e racconta del suo grande amore per la Sibilla e per i Sibillini e per questa Terra che ha nel cuore: «Con fierezza vorrei portare la bellezza di questi luoghi e la bontà del tartufo dei Sibillini e della Marchigianità nel mondo».



Il Sibillini manifestano indubbiamente il miglior tartufo nero d'Italia e così Enrico mette nella sua cucina tutta la sua magia e quella del tartufo per regalare all'ospite un sogno magico.

Il Direttore Marco Bruschinie aggiunge che il tartufo tutto l’anno è un grande richiamo turistico per un turismo del lusso ed altospendente capace di far parlare delle Marche nel mondo. E, infine, dai 1000 metri di Montemonaco lancia un segnale forte di cambiamento per una promozione turistica della marchigianità nel mondo: «Siamo una grande squadra e tutti assieme porteremo le Marche nel mondo».

