IFSE a Terrazza Basket per le Frecciarossa Final Eight 2023

I sapori di Torino e gli studenti di IFSE protagonisti alla Terrazza Basket in occasione delle Frecciarossa Final Eight 2023 dove sport e gusto si sono incontrati ancora una volta per raccontare un territorio ricco di profumi e sapori con tante eccellenze da scoprire.

La Terrazza Basket

La città della Mole Antonelliana, scrigno delle specialità del territorio, dal 15 al 19 febbraio è stata infatti, ancora una volta, cornice di un altro importante evento dopo Eurovision Song Contest, Terra Madre e Nitto ATP Finals.

L'interno del Pala Alpitour

Sport e prodotti del territorio

In occasione delle finali della Coppa Italia di Basket la città ha nuovamente avuto modo di raccontarsi e raccontare gli eccellenti prodotti del territorio nello spazio d'eccezione al Pala Alpitour, dove l’Accademia di Alta Cucina e Pasticceria IFSE, ha presentato i migliori prodotti selezionati in supporto ai Maestri del Gusto del capuologo piemontese e della sua provincia, su incarico di Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino.

Gli chef e al centro il direttore generale Raffaele Trovato

Nelle giornate di mercoledì, giovedì, sabato e domenica sono stati sei gli slot con degustazioni di pregiati vini della della zona, formaggi, grissini, cioccolato, pasticceria e molto altro in cui chef e studenti IFSE si sono messi a servizio per presentare e raccontare la ricchezza dell'enogastronomia torinese nel corso degli appuntamenti tematici. Tra le aziende presentate anche Caseificio Longo e Aceto Varvello che hanno deliziato i palati dei partecipanti nel corso della sessione degustativa di sabato.

Vetrina per l'Accademia e per il territorio

Fiero di questo nuovo incarico il direttore generale IFSE, Raffaele Trovato che ha commentato questa nuova opportunità: «Quello tra l’Accademia IFSE e i Maestri del Gusto di Torino e Provincia è un sodalizio importante che nel tempo sta continuando a crescere sempre di più. Siamo partiti a maggio con l’Eurovision Song Contest, un evento davvero strabiliante, quasi un banco di prova, che ci ha portato a lavorare nuovamente insieme in occasione di Terra Madre a settembre e poi per le Nitto ATP Finals a novembre, per arrivare ad oggi, di nuovo insieme nello spazio di Camera di Commercio per le Final Eight di Basket».

Presenti all'evento: IFSE, istituzioni e aziende

«IFSE è fiera di esserci, IFSE è lieta di essere in prima linea per la promozione del territorio e dei suoi prodotti! Torino è una grande città e questi eventi permettono di raccontarla al meglio dando spazio anche a temi quali l’enogastronomia che senza ombra di dubbio è un importante tassello funzionale utile a rendere davvero grande il nostro territorio. Ringrazio l’Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino per questo incarico e confido in un futuro ricco di nuovi eventi sinergici».