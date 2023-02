Il miglior pane tradizionale è di Fabio Chialastri

Fabio Chialastri nella categoria “Pane tradizionale”, Michele Porcedda per il “Pane innovativo”, Rossella Stabile per “Dolce da forno” e Claudia Manitta per la categoria “Pane artistico”. Sono questi i vincitori del Campionato italiano della panificazione di Federazione internazionale pasticceria gelateria e cioccolateria (Fipgc), concluso, ieri 26 febbraio, durante la Fiera Tirreno CT di Carrara (Ms).

Fabio Chialastri, vincitore per il pane tradizionale

Decine di concorrenti da tutta Italia per 4 prove

Il campionato ha visto la partecipazione di decine di chef panificatori provenienti da ogni angolo d’Italia e che si sono cimentati in 4 diverse prove (pane tradizionale, pane innovativo, dolce da forno e pane artistico). La giuria che ha aggiudicato i premi è formata dell’Equipe Eccellenze Internazionali della Fipgc, come Fabio Albanesi, responsabile internazionale della Panificazione Fipgc, Salvatore Albanesi, Roberto Gentile e i Simona Lauri, tecnologa alimentare di fama nazionale che è stata nominata responsabile nazionale della panificazione dal presidente Matteo Cutolo alla fine del Campionato.

I vincitori

Come dicevamo, Fabio Chialastri, chef panificatore di Latina, si aggiudica il primo posto nella Categoria “Pane tradizionale”, ovvero un pane realizzato con lievito madre. Le lunghe fermentazioni, la solida struttura e l’alveolatura bilanciata, insieme ai sapori e profumi intensi, hanno fatto sì che il concorrente si aggiudicasse il primo posto assoluto di categoria. Nella categoria “Pane innovativo”, ovvero un pane in cui vince l’originalità e gli accostamenti degli ingredienti, l’oro assoluto va alla Sardegna, con Michele Porcedda di Terralba, Oristano, che ha presentato alla giuria una pagnotta con un sodalizio di spezie e fiori naturali, un vero spettacolo per gli occhi e per il palato.

Claudia Manitta, vincitrice per la panificazione artistica 1/3 Michele Porcedda, vincitore per il pane innovativo 2/3 Rossella Stabile, vincitrice per il dolce da forno 3/3 Previous Next

Nella categoria “Dolce da forno” primo posto per Rossella Stabile, giovanissima pasticcera di Pisa che ha realizzato un sablée alle castagne con crema di castagne e ricotta. Il perfetto bilanciamento degli ingredienti, la struttura elegante e la linea decorativa essenziale ma di grande impatto con cioccolato e lamponi l’hanno portata alla vittoria. Claudia Manitta di Foligno (Pg) si aggiudica invece il primo posto per “Pane artistico” con la sua opera “Pan Pinocchio” creando da una pagnotta il volto di Pinocchio, di Mangiafuoco e di Geppetto raccontando così la favola italiana più famosa al mondo.

Inno all’arte bianca, emblema del Made in Italy

«Celebrare l’arte bianca, fiore all’occhiello del made in Italy, promuovere le tipicità del nostro territorio e riconoscere i grandi talenti in questo settore è il nostro ambizioso obiettivo - afferma Matteo Cutolo, presidente Fipgc - Tutti gli chef Ppanificatori hanno dimostrato grande professionalità e talento, hanno dato voce con le loro creazioni alla forte identità italiana. Ne siamo davvero fieri».