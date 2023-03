Omicidio del cuoco cugino di Floriana Secondi. L’assassino dal carcere: Abbiamo litigato

Tre colpi di pistola. Così è stato ucciso, poco dopo le 19.30 di venerdì 10 marzo, Emanuele Costanza, cuoco romano e titolare dell'Osteria degli Artisti, nel quartiere Esquilino della capitale. Locale che in passato era stato di Floriana Secondi, vincitrice del Grande Fratello 3 e nel 2022 concorrente dell'Isola dei Famosi. Lo chef ucciso, infatti, è suo cugino. Con l'accusa di omicidio è ora in carcere Fabio Giaccio, 43enne napoletano. Il movente? Profondi screzi in ambiente lavorativo e forse anche una questione di denaro legata alla gestione di una barberia chiamata l’Officina degli Artisti accanto al ristorante.

Floriana Secondi con la vittima, il cugino Emanuele Costanza



La scientifica indaga sul movente: forse economico

Proprio Giaccio, che conosceva bene la vittima e con la quale si presume avesse affari in comune, aveva segnalato la presenza del cadavere e poi, alle 19.40 si è presentato in un ufficio della polizia - la caserma in via Statilia - per confessare il delitto aggiungendo di aver lasciato la pistola all'interno della vettura dove è stata poi effettivamente recuperata dagli agenti. «Avevamo litigato, l'ho ucciso», avrebbe detto Giaccio, ma il movente è ancora sconosciuto.

La polizia scientifica ha ascoltato i dipendenti dell'osteria e ha interrogato il killer per tutta la notte ricostruendo non soltanto la dinamica del delitto ma anche quello che è successo nei giorni precedenti che ha portato al litigio di venerdì sfociato poi nel delitto.



Quello che sembra certo è che Costanza sia stato ucciso da uno dei tre colpi che lo hanno colpito alla testa e al tronco mentre si trovava seduto al posto di guida della sua Mercedes parcheggiata di fronte ai tavolini esterni. Giaccio, in piedi fuori dall’auto, si è dato alla fuga bordo della sua macchina e per poi costituirsi in caserma. Un testimone, che ha chiamato i soccorsi, avrebbe assistito alla fase finale dell’omicidio e alla fuga.

Ora gli inquirenti vaglieranno la ricostruzione del killer, che come la vittima aveva dei precedenti per spaccio. Da chiarire, infatti, se dietro all’omicidio ci sia soltanto una questione economica o se anche per paura o minaccia. In ogni caso, l’assassino si è presentato dalla vittima con la pistola…

Lo sfogo di Floriana Secondi su Instagram

In attesa della verità, Floriana Secondi si sfoga sul suo profilo Instagram: «Brutto bastardo. Togliere la vita a mio cugino padre di 4 figli. Sei un essere spregevole: sparare in testa a freddo. Che Dio ti renda le tue azioni, ci sarà una giustizia terrena ma anche divina».