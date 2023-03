Riso Vignola 1880, c'è la partnership con Food Genius Academy

Riso Vignola 1880, azienda piemontese leader nella produzione di riso, cereali e legumi di qualità superiore, si conferma player di riferimento per il mondo della ristorazione grazie all’importante partnership siglata con Fga - Food Genius Academy, rinomata accademia di formazione professionale del panorama culinario e gastronomico italiano. Protagonista della collaborazione è la nuova linea premium Origini - Capolavori di natura, lanciata nel 2022 e creata da Riso Vignola proprio per la ristorazione e il canale retail gourmet. Una selezione di pregiate varietà appartenenti alla tradizione risicola del vercellese, dai colori inediti offerti spontaneamente dalla natura: partendo dal Verelè, varietà di riso nero a chicco lungo intensamente aromatica, Riso Vignola 1880 ha ottenuto i sorprendenti risi rosa puro, viola intenso e nero assoluto.La gamma è completata da bianco essenziale, un eccezionale Carnaroli Classico Biologico.

Nasce la collaborazione tra Riso Vignola 1880 e Food Genius Academy

Cosa prevede la collaborazione

La partnership prevede l’utilizzo dei prodotti Riso Vignola durante i corsi, per permettere ai futuri chef e professionisti del settore in formazione di conoscere e lasciarsi ispirare dalle caratteristiche e dall’eccellenza unica di questa nuova selezione. Riso Vignola 1880 e Food Genius Academy. Fga, Food Genius Academy è un centro di formazione professionale specializzato nelle arti culinarie in tutte le sue espressioni, dalla cucina al management. Presente a Milano in uno spazio di oltre 1500 metri quadri in centro città, sfrutta la presenza di diversi spazi e diverse realtà come: il ristorante Al Cortile, la società di consulenza Chef Around the World per il placement e il recruiting. FGA è diventato nel corso degli anni un network di centinaia di professionisti, chef, pasticcieri, giornalisti e comunicatori, docenti o ex-studenti. L’Accademia è presente anche a Bologna e sarà presto a Shanghai.

«La partnership con Fga conferma come la nostra azienda sia una realtà importante nello scenario risicolo italiano, da sempre attenta all’innovazione e alle esigenze del mondo della ristorazione in termini di qualità superiore del prodotto, performance ed estetica del piatto. Grazie a questa preziosa collaborazione abbiamo occasione di far sperimentare ai futuri chef e alfieri della cucina italiana l’eccellenza dei nostri prodotti e in particolare della nuova linea Origini, uno dei nostri fiori all’occhiello, studiata per la creazione di piatti gourmet» ha dichiarato Silvia Garbarino, direttrice Marketing e Comunicazione di Riso Vignola 1880.

