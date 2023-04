La Valigia (e la cucina) di Francesca Filippone nelle sedi del Mercato centrale

La Valigia di Francesca Filippone arriva nelle sedi del Mercato Centrale. Otto cooking class con i cuochi del mondo guidati dall’Amica dell’Artusi, concorrente dell’ultima edizione di MasterChef Italia. Si comincia il 12 aprile a Roma, si prosegue a Torino, Milano, Firenze con 2 appuntamenti al mese fino a luglio. Ai fornelli un team di chef che ha lasciato il proprio paese per venire in Italia: dall’Oriente al Senegal. Ogni sera ospite un’azienda di vino inclusiva. Al termine del ciclo una cena a 20 mani e una mostra itinerante.

Francesca Filippone a MasterChef

Non una semplice scuola di cucina

Non una semplice scuola di cucina, ma un viaggio attraverso il gusto, un’esperienza in grado di lasciare un bagaglio di emozioni oltre che di conoscenze tecniche: nelle sedi del Mercato Centrale arriva La Valigia, format ideato da Francesca Filippone, imprenditrice specializzata nell’export di prodotti enogastronomici Made in Italy in Cina, soprannominata Amica dell’Artusi, nonché reduce dall’ultima edizione di MasterChef Italia, il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy (sempre disponibile on demand), dove si è fatta riconoscere per le ricette fusion.

Otto gli appuntamenti

Come dicevamo, otto appuntamenti, due volte al mese tra aprile e luglio: si comincia il 12 aprile a Roma (dove la Valigia farà sosta anche il 24 giugno), si prosegue a Torino (20 aprile e 22 giugno), Firenze (18 maggio e 13 luglio), Milano (31 maggio e 5 luglio). Ai fornelli, insieme a Francesca, cuochi da tutto il mondo. Tra questi Luna Cai dalla Cina, Sun dalla Korea, Marem dal Senegal, Uresh da Ceylon, Mime dal Giappone, Luna dalla Thailandia, Niraj dall’India. Ogni serata ospiterà inoltre un produttore di vino che avrà sposato il progetto, ma anche una filosofia di inclusione e multiculturalità nella propria azienda.

Scuola di cucina itinerante

«La Valigia – spiega Francesca - è una scuola di cucina itinerante giocosa in cui i maestri saranno chef che hanno preso la valigia e lasciato il proprio paese per venire in Italia. Il progetto nasce sull'idea di cibo come memoria e integrazione. Come aiuto nella divulgazione e nella creazione di un filo conduttore tra ricette e culture».

Come funziona la lezione

Ogni cooking lesson si apre alle 19, con la preparazione di alcune ricette rappresentative di una cultura gastronomica diversa, i partecipanti sono poi chiamati a replicarne una. Agli chef di turno il compito di assaggiare e giudicare: al termine di ogni incontro tutti si godranno un brindisi, mentre lo chef “ufficiale” sarà incaricato di produrre un pensiero o un dipinto destinato ad alimentare una mostra itinerante. Alla fine dell’anno, infatti, è prevista non solo una mostra, ma anche una pubblicazione, un documentario e una cena a tantissime mani.

La storia di Francesca Filippone

La storia di Francesca, infatti, è quella di una giovane donna che parte con una valigia piena di sogni e coltiva sapori e profumi in cucina per tornare a casa con il palato. Francesca Filippone nasce in un paesino in provincia di Varese, Rancio Valcuvia, dove vive fino ai 21 anni quando, dopo una laurea in relazioni internazionali, parte per la Cina dove lavora in una multifunzione che li produce congelatori. Dopo 7 anni a Taizhou, piccola città di 5 milioni di abitanti e aver girato l'Asia si specializza in business developement for food and beverage in Asia e inizia a lavorare come consulente per le aziende enogastronomiche straniere per vendite e branding. Collabora con il Gambero Rosso in ambito Guida dell’Olio e Vocabolario del Vino. Nel 2022 partecipa alla 12ª edizione di MasterChef Italia. Oggi la Valigia è la sua nuova sfida, assieme a Francesca’s Choice, società di consulenza strategica e marketing per lo sviluppo estero di aziende enogastronomiche. Lavora anche per i social media e da quest’anno ha iniziato a realizzare eventi, fornire supporto per la creazione di menu e per l’organizzazione di eventi di team building in tema cucina.

La sessione di cucina cinese con Luna Cai

Ad aprire il ciclo, il 12 aprile a Roma, una speciale sessione di cucina cinese con Luna Cai, originaria della provincia cinese del Zhejiang, ma italiana da 20 anni. Donna forte, positiva e piena di idee, rileva il più antico ristorante orientale di Roma, Zhonghualou, ed è un fermento di idee e creatività. Sarà lei a guidare la preparazione di Yangcong Bing (piadine cinesi), Gongbao Jiding (pollo gongbao), Liangban Huanggua (cetrioli in insalata con salsa speciale). L’evento ha un costo di 25 euro a persona, per info e prenotazioni: info.roma@mercatocentrale.it; il biglietto si può acquistare direttamente su Zerofila.