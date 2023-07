EmergenteChef e Pizza: ecco tutti i finalisti di Villa Terzaghi

La scuola di formazione Villa Terzaghi (Mi), presieduta dallo chef Carlo Cracco è stata il palcoscenico delle acclamate selezioni di EmergenteChef ed EmergentePizza 2024. La selezione Nord, che si è svolta il 4 e 5 luglio presso Villa Terzaghi, ha visto sfidarsi i migliori chef Under 30 e pizzaioli Under 35 della regione. Nella categoria EmergenteChef, i finalisti che hanno conquistato la giuria sono Daniele Rebosio dell'Hostaria Ducale di Genova, Greta Anderlini del Massimiliano Poggi Cucina a Trebbo, in provincia di Bologna, Matthias Kirchler del Lunaris 1964 Gourmetrestaurant a Cadipietra (Bz) e Andrea Pasca, sous chef di Condividere a Torino. Per EmergentePizza, invece, dei numerosi partecipanti, quattro pizzaioli hanno superato con successo le selezioni e si sono distinti per le loro abilità: Luca Pasca di Sesto Gusto Torino, Jurgen Verbofshi de I Bravi Ragazzi, Meda (Mb), Arvind Patwa della pizzeria Shambo a Milano e Davide Franco di Signor Pizza, Busto Arsizio (Va).

Con quale piatto hanno vinto i giovani cuochi? Daniele ha saputo stupire i giurati con la sua "animella di bovino, salsa teriyaki e cicala di mare" e con un dolce al miele, arachidi, timo e limone. Dall'altra parte, Greta ha conquistato la giuria con una combinazione audace di sapori presentando i "testicoli di toro con cardoncelli, albicocche e carote" e uno "spaghetto freddo con pomodoro e prosciutto mantecato nel suo grasso". Inoltre, il premio per il miglior pane è stato assegnato a Nicholas Reina, executive chef di DaV Milano by Da Vittorio, a Brusaporto (Bg). Andrea Pasca ha invece proposto ai giurati un'originale interpretazione del branzino con "una Caesar Salad" e ha catturato l'attenzione con "l'anatra in un cortile di campagna". Inoltre, il premio per il miglior abbinamento piatto-vino, offertodal partner ViteVis, è stato meritatamente assegnato a Riccardo Furlan, sous chef di OsteriaV a Trabaleseghe (Pd). ViteVis ha inoltre riconosciuto il premio per la miglior sostenibilità nelle preparazioni a Nicolas Zimmermann, chef de partie del Ristorante La Madernassa presso il La Madernassa Resort a Guarene (Cn).

EmergenteChef: gli altri cuochi partecipanti

Oltre ai finalisti sopra menzionati, numerosi altri talentuosi chef si sono sfidati durante la Selezione Nord di EmergenteChef 2024. Tra di loro spiccano Andrea Fugnanesi, chef dello Stua Noa Fine Dining dell'Hotel Concordia a Livigno (So); Giacomo Ranzato, sous chef del Ca' Apollonio Heritage Bistrot&Gourmet a Romano D'Ezzelino (Vi); Antonino Margagliotta, sous chef dell'El Molin a Cavalese (Tn); Lorenzo Griselli, executive chef dell'Aqua Restaurant a Luni (Sp); Andrea Noto, sous chef della Trattoria Contemporanea a Lomazzo (Co); David Rottigni, chef dell'Agriturismo Larice a Bergamo; Giada Botarelli, chef del Terrammare a Milano; Roberto Suevo, sous chef del Il Moro a Monza; Matteo Corridori, chef del Roteo del Musa Lago di Como a Sala Comacina (Co); e Maeio Maniscalco, chef del ristorante Adagio Simaranto presso l'Hotel&Retreat Calamandrana ad Asti.

EmergentePizza: i pizzaioli che si sono sfidati a Villa Terzaghi

Oltre ai vincitori, altri pizzaioli di grande talento hanno partecipato alla selezione Nord di EmergentePizza, dimostrando la ricchezza e la diversità del panorama pizzaiolo italiano. Questi includono: Omar Belmonte di Modus a Milano, Michael Poggioli di La Lanterna a Castione della Presolana (Bg), Federica Masolli di Pizzeria Cittadella a Parma, Moustafa Moubarak di Sheraton Lake a Como, Jerald Sanpang di Acquaefarina a Trento e Simone Napoletano di La Terra degli Ulivi a Cairate (Va).