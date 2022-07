Bar, ristoranti, hotel e negozi: [tutte le scadenze di agosto]

Iva Liquidazione mensile e trimestrale - Liquidazione IVA riferita a luglio e versamento dell’imposta dovuta; - liquidazione IVA riferita al secondo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).

Iva credito trimestrale Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.

Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati Versamento delle ritenute operate a luglio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo Versamento delle ritenute operate a luglio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Irpef Altre ritenute alla fonte Versamento delle ritenute operate a luglio relative a: • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

Ritenute alla fonte condomini Versamento delle ritenute (4%) operate a luglio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

Ritenute alla fonte locazioni brevi Versamento delle ritenute (21%) operate a luglio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

Inail Autoliquidazione premio Pagamento del premio INAIL (terza rata) per la regolazione 2021 e anticipo 2022.

Inps Contributi Ivs Versamento della seconda rata fissa 2022 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani (Informativa SEAC 14.2.2022, n. 47 ).

Inps Dipendenti Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di luglio.

Inps Gestione separata Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a luglio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a luglio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali - Informativa SEAC 16.2.2022, n. 51 ).

Enasarco Versamento Contributi Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al secondo trimestre.

Mod. IRAP 2022 Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, IRAP (saldo 2021 e primo acconto 2022) da parte società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare. Merita evidenziare che per le persone fisiche è dovuto soltanto il saldo 2021 e non l’acconto 2022.

ISA Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi 2021 indicati nel mod. REDDITI 2022 da parte dei soggetti ISA al fine di migliorare il proprio Indice di affidabilità.

Mod. REDDITI 2022 Persone fisiche Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a: - saldo IVA 2021 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); - IRPEF (saldo 2021 e primo acconto 2022); - addizionale regionale IRPEF (saldo 2021); - addizionale comunale IRPEF (saldo 2021 e acconto 2022); - imposta sostitutiva (5%) contribuenti minimi (saldo 2021 e primo acconto 2022); - imposta sostitutiva (15% - 5%) contribuenti forfetari / forfetari “start-up” (saldo 2021 e primo acconto 2022); - acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; - imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2021 da quadro EC; - imposta sostitutiva “integrativa” 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento); - cedolare secca (saldo 2021 e primo acconto 2022); - IVIE (saldo 2021 e primo acconto 2022); - IVAFE (saldo 2021 e primo acconto 2022); - contributi IVS (saldo 2021 e primo acconto 2022); - contributi Gestione separata INPS (saldo 2021 e primo acconto 2022)

Mod. REDDITI 2022 Società di persone Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a: - saldo IVA 2021 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); - imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2020 e 2021. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; - imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2021 da quadro EC; - imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008; - imposta sostitutiva “integrativa” 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).

Mod. REDDITI 2022 Società di capitali ed enti non commerciali (approvazione bilancio entro mese di maggio) Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (approvazione del bilancio entro 120 giorni o nel mese di maggio), i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a: e saldo IVA 2021 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); - IRES (saldo 2021 e primo acconto 2022); - maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2021 e primo acconto 2022); - imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2020 e 2021. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; - imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008; - imposta sostitutiva “integrativa” 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).

Diritto annuale CCIAA 2022 Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto CCIAA dovuto per il 2022 da parte dei soggetti con termine di versamento delle imposte al 30.6 (codice tributo 3850).

Rivalutazione Beni d’impresa Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, seconda rata dell’imposta sostitutiva (3%) dovuta per il riconoscimento fiscale della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, effettuata nel bilancio 2020, e per l’affrancamento (10%) del saldo attivo ex art. 110, DL n. 104/2020 – Informativa SEAC 19.10.2020, n. 302 ).

Rivalutazione Beni d’impresa alberghi • Versamento, con la maggiorazione dello 0,40% (unica soluzione / prima rata) imposta sostitutiva dovuta (10%) per l’eventuale affrancamento del saldo attivo ex art. 6-bis, DL n. 23/2020 da parte delle imprese del settore alberghiero / termale che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni nel bilancio 2021; • versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, della seconda rata dell'imposta sostitutiva dovuta (10%) per l’affrancamento del saldo attivo ex art. 6-bis, DL n. 23/2020 da parte delle imprese del settore alberghiero / termale che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni nel bilancio 2020. Si rammenta che per importi fino a € 3.000.000 è possibile rateizzare al massimo in 3 rate, mentre per importi superiori a € 3.000.000 al massimo in 6 rate (Informativa SEAC 10.6.2020, n.



Mod. REDDITI 2022 Mod. IRAP 2022 Diritto annuale CCIAA 2022 Società di capitali ed enti non commerciali (bilancio differito a 180 giorni) Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e che hanno differito l’approvazione del bilancio entro 180 giorni per particolari esigenze ex art. 2364, C.c. (approvazione effettiva nel mese di giugno o successivi), i versamenti relativi a: • saldo IVA 2021 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); • IRES (saldo 2021 e primo acconto 2022); • maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2021 e primo acconto 2022); • imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2020 e 2021. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti; • imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008; • imposta sostitutiva “integrativa” 9-11-13% finalizzata al mantenimento della rivalutazione e della deducibilità in 18 anni del maggior valore delle attività immateriali (marchi / avviamento).