Bar, ristoranti, hotel e negozi: [tutte le scadenze di luglio]

· contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) di importo non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della stipula del contratto.

Inps Gestione separata