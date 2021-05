Bonus Bellanova, la denuncia di Fipe: dopo nove mesi un quarto dei richiedenti senza aiuti

Pubblicato il 12 maggio 2021 | 13:49

A

Il Bonus Bellanova ha ricevuto richieste per 330 milioni di euro su un plafond di 600 milioni a disposizione

La protesta di Fipe: «Inaccettabile che la burocrazia fermi gli aiuti»

Cos'è il fondo

A chi è rivolto

56.10.11 (ristorazione con somministrazione)

56.29.10 (mense)

56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale)

56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole)

56.21.00 (catering per eventi, banqueting)

55.10.00 (alberghi limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo)

Quali prodotti sono ammessi

Prodotti vitivinicoli

Pesca e acquacoltura

Prodotti Dop e Igp

Prodotti che valorizzano la materia prima del territorio

Come funziona

nove mesi dall’entrata in vigore del Decreto Agosto, che contenevaal palo. Dei 330 milioni di euro richiesti dalle circa 43mila imprese che hanno fatto domanda,. Mentre il 25% delle aziende non ha ancora ricevuto un centesimo. Questo il bilancio redatto dasulla manovra promossa dal Governo Conte II e che avrebbe dovuto materializzarsi a partire da gennaio.«Ci sentiamo presi in giro - ha commentato in una nota Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana dei pubblici esercizi -, emanato e finanziato per far fronte a una situazione di emergenza,Il ministero delle Politiche agricole e Poste Italiane devono velocizzare immediatamente le erogazioni agli imprenditori che hanno acquistato materiali agroalimentari e che hanno diritto ai contributi promessi».Una posizione che ribadisce quanto già espresso dalla Federazione nei mesi scorsi. D'altronde, gli accrediti erano attesi entro la fine di gennaio quando avrebbero dovuti essere rimborsati i pagamenti dell’anticipo del 90% sugli acquisti dei prodotti agroalimentari. Ma così ancora non è. O meglio, non per tutti., poi, non ci sono solo i 330 milioni di euro richiesti e considerati fondamentali per un settore messo in ginocchio dalle misure di contenimento del Covid-19, ma anche. Risorse che non possono essere perse e vanno subito riallocate a sostegno della filiera agroalimentare. «Migliaia di pubblici esercizi in questo momento stanno rialzando la testa ma si trovano ancora in bilico tra ripresa e fallimento. Ogni euro è prezioso, soprattutto quelli sui quali si è già fatto affidamento. Ci auguriamo che la situazione possa essere sanata quanto prima», ha rilanciato Fipe.Come si legge nei documenti del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, sono stati stanziati 600 milioni di euroPossono accedere al contributo ristoranti, pizzerie, mense, servizi di catering, agriturismi e alberghi con somministrazione di cibo con i seguenti codici Ateco:sono tutti quelli acquistati con documentazione fiscale, a partire dal 14 agosto 2020 che provengono dalle filiere agricole e agroalimentari Made in Italy. Sono inclusi:Le domande che contengono l'acquisto dinell'assegnazione delle risorse.Per accedere al bonus,, in seguito ad acquisto, con documentazione fiscale, effettuato a partire dal 14 agosto 2020. Dopo un primo controllo,. Il ristoratore deve quindi presentare la quietanza di pagamento degli acquisti fatti. Al termine di questi passaggi sarà saldato anche il restante 10% del totale del contributo concesso, sempre tramite bonifico di Poste italiane.