Il cibo del futuro al centro della didattica del nuovo Campus di Niko Romito

I lavori per il nuovo Campus inizieranno nel 2021

Il Campus, produttore di conoscenza

Si parte dalla ricerca, si prosegue con la formazione

I valori: innovazione, responsabilità e socialità

Il progetto parte dall'Abruzzo ma ha una portata internazionale

La ricerca, dallo studio all'applicazione sul campo

Ricerca scientifica alternata all'applicazione sul campo

Il metodo: un protocollo scientifico, chiaro e solido

Un modello didattico innovativo verso il miglioramento continuo

Un progetto ecosostenibile, dall'utilizzo dei materiali all'uso di energia pulita





Gli spazi, nel rispetto dell'ambiente

l progetto- Ricerca e Alta Formazione si pone come nuovo obiettivo del percorso imprenditoriale del Gruppo fondato dalloabruzzese socioe nominato nel febbraio scorso dalla Regione Miglior, quello di rendere concreto e diffuso un diverso paradigma della. Un nuovo linguaggio sul quale fondare il cardine per unosano e sostenibile, grazie all’accesso democratico e diffuso alle masse di un cibo buono e salubre.«Nel nuovo Campus vorrei condividere conoscenza e sviluppare cultura a vari livelli, soprattutto una nuova, della sua trasformazione basata sui valori della salubrità, della, della circolarità, della solidarietà e dell’accesso democratico. Sempre con lo stesso approccio scientifico e tecnico: un unicoapplicativo standardizzabile, accessibile, aperto. Laè sicuramente il punto di partenza di questo percorso, il cui step immediatamente successivo è la. Non può però mancare alla fine di questo tracciato l’incubatore di nuovi format, necessario perché tutto non si limiti alla teoria, ma trovi uno sbocco concreto nell’imprenditoria legata allae alla. Il ruolo dell’e le potenziali collaborazioni con essa sono fondamentali a tutti e tre i livelli del percorso. L’Italia potrà essere l'alfiere di questo nuovo movimento e l'può ospitare un luogo, un Campus, dove preparare i giovani a condividere e diffondere nel mondo questi valori».Il progetto prevede la costruzione fisica di un centro di ricerca e di alta formazione accademica in Abruzzo con la partnership di una delle realtà accademiche più prestigiose del mondo: l'di Roma e il dipartimento di Scienza e Nutrizione.Il campus sarà un produttore di conoscenza, oltre che un diffusore della stessa, anche al di fuori dei suoi stessi spazi fisici: la formazione è e sarà sempre di più, un importante ascensore sociale in seno ad una collettività dove l’esigenza di comprendere ed adeguarsi alè sempre più repentina e fondante.La qualità della ristorazione e della, abbinata ai principi dellanutrizionale, sarà messa a servizio della collettività e dell'industria di. Un processo che sarà possibile realizzare e diffondere grazie ad uno sforzo ulteriore nel campo della ricerca, della sperimentazione di base applicata all'industria e alla formazione delle figure che diventeranno gli attori ed i protagonisti dellaprodotto attraverso la propria attività sono i principi fondanti di questo nuovo progetto, che parte dall'Abruzzo ma che ha una, con impatti significativi sul mondo della nutrizione, della ristorazione e dell'industria del cibo.I suoi pilastri sono: la ricerca e lo sviluppo in ambito nutrizionale; lae industrializzazione dei processi di trasformazione; l'alta formazione dedicata agligastronomico, della nutrizione umana e della trasformazione alimentare (master di I° e II° livello). Si tratta di aree assolutamente interdipendenti tra loro, la cui integrazione ha come scopo ultimo non soltanto la, ma anche e soprattutto la creazione di valore condiviso per tutti gli stakeholder.Il progetto si pone l’obiettivo di implementare labasata su metodi già sperimentati in questi anni di studio e, capace di codificare nuove metodologie per la trasformazione del cibo, così da renderlo più salubre, più sostenibile e più accessibile.Il Campus è a servizio delcon l’obiettivo di condividere apertamente i nuovi metodi e protocolli di trasformazione del cibo che verranno certificati.Il metodo innovativo di trasformazione degli alimenti che fa della, del piacere, dellae del valore nutrizionale le sue bandiere, con l’ambizione di innovare profondamente laitaliana tradizionale, rappresenta il fil rouge di unae didattica, i cui valori fondanti sono un protocollo chiaro e solido, un metodo replicabile e una scalabilità dei processi che permettono di garantire su larga scala qualità e risultati costanti nel tempo, per offrire l’accesso a un cibo di qualità al maggior numero di persone possibili.Il Campus adotterà un modello didattico innovativo con l’obiettivo di sviluppare, promuovere e condividere la conoscenza. I, aperti e condivisi dalle università, dalle, dai centri di studio e dalle aziende che collaboreranno al progetto, saranno in contatto continuo con gli studenti.La conoscenza generata, insieme al saper-fare a essa connesso, saranno condivisi e applicati, secondo il principio delcontinuo, con tutti gli stakeholder coinvolti - prima fra tutti l’industria - in untra ricerca gastronomica e produzione ormai indispensabile alla costruzione di un modello di alimentazione inclusivo e sostenibile.Il progetto del Campus concretizza i valori delladell'fin dall'individuazione del luogo dove sorgerà. Il progetto architettonico sarà caratterizzato dal recupero di archeologia industriale e dall'utilizzo di materiali ecosostenibili e di sostentamento energetico adIl Campus, situato a Castel di Sangro nell'area industriale sulla Statale 17, si svilupperà su 3.700 metri quadrati suddivisi in laboratori di ricerca, aule didattiche, centro di produzione per materiali didattici virtuali e aree comuni, tra cui spazi multimediali con contenuti e materiali a disposizione degli(on e off-campus), spazi aperti in contatto con lae dedicati a sperimentazioni agronomiche, zone dedicate a un apprendimento libero e autoguidato, che si affiancherà agli schemi delle lezioni pianificate.Il progetto architettonico è funzionale a promuovere un modello di apprendimento attivo e cooperativo, che stimoli creatività, innovazione, autoimprenditorialità e crescita personale, che favorisca contaminazione di idee e conoscenza. Oltre agli ambienti fisici, cui avrà inevitabilmente accesso un numero limitato di ricercatori e di studenti, c'è l'idea di creare un'area di, che estenderà i risultati della ricerca e i programmi educativi in modalità virtuale a livello globale:. Oltre agli ambienti fisici, cui avrà inevitabilmente accesso un numero limitato di ricercatori e di studenti, c'è l'idea di creare un'area di produzione multimediale, che estenderà i risultati della ricerca e i programmi educativi in modalità virtuale a livello globale: dall'Abruzzo nel mondo.Per informazioni: www.nikoromito.com