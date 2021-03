Molini Lario con Marco D’Oggiono in tre webinar dedicati alla pizza

Pubblicato il 11 marzo 2021 | 21:04

GIOVEDI’ 25 MARZO - ore 15.30 (durata un’ora)

Webinar a cura di Giovanni Valletta

Tema: la PIZZA CLASSICA AL PIATTO

Webinar a cura di Giovanni Valletta Tema: la MERCOLEDI’ 28 APRILE - ore 15.30 (durata un’ora)

Webinar a cura di Luca D’Auria

Tema: la PIZZA IN TEGLIA

Webinar a cura di Luca D’Auria Tema: la MERCOLEDI’ 26 MAGGIO - ore 15.30 (durata un’ora)

Webinar a cura di Luca D’Auria

Tema: la PIZZA IN PALA

Prosciutto Crudo Marco D'Oggiono, produzione di alta gamma

Le farine della gamma GranPizza di Molini Lario

Le farine della nuova linea per pizzeria GranPizza e Tanta Fibra Pizzeria

I lieviti della linea HyLario

di alta gamma tra: le due aziende dell’Alta Brianza s’incontreranno in trededicati allain programma il 25 marzo, il 28 aprile e il 26 maggio. Le tematiche che verranno sviluppate saranno nell’ordine, a cura di, entrambe a cura diDi seguito il calendario degli incontri:, azienda di Alzate Brianza (Co) fondata nel 1919, da più di cent’anni si distingue nel mondo della produzione di, ottenute dalla macinazione e miscelazione di frumento tenero. Tra i valori che ne hanno caratterizzato la storia e che ne guidano lo sviluppo, la ricerca senza compromessi dell’eccellenza.è un’azienda famigliare che ad Oggiono, in provincia di Lecco, dal 1945 con passione produce prosciutti. Celebre il suodal sapore dolce che nel 2011 ha accompagnato nello spazio l’astronauta Paolo Nespoli.Due aziende storiche che appartengono allo stesso territorio, due aziende che producono. Molini Lario e Marco D’Oggiono Prosciutti sono accomunate dalla voglia di comunicare in maniera alternativa, attraverso il sistema dei webinar, i propri valori che sono rimasti inalterati nel tempo.«Siamo felici di questa nuova partnership con l’azienda Marco D’Oggiono - ha dichiara, responsabile acquisti, materie prime, controllo qualità, ricerca e sviluppo di Molini Lario - Siamo orgogliosi di poter valorizzare, ancora di più e grazie ai loro prodotti, le diverse tipologie dipreparate con la nostra nuova linea dedicata alla pizzeria».Alle parole di Alessandro Proverbio hanno fatto eco quelle di, titolare di Marco D’Oggiono Prosciutti insieme ai. «Siamo lieti di essere stati coinvolti in questo progetto ideato da Molini Lario - ha puntualizzato - Da sempre siamo grandi sostenitori della tradizione e dell’importanza di, e non solo, legata al nostro territorio di appartenenza. Per questo motivo, ben ci affianchiamo a un’azienda che è nostra “vicina di casa” e che condivide i nostri stessi valori di artigianalità e alta qualità. In questo momento, inoltre, è importante portare alta la bandiera del Made in Italy e lo facciamo con grande orgoglio, certi di vedere i nostri prodotti rivalutati grazie ai loro e di ottenere insieme un risultato ancor più soddisfacente».Nel corso dei webinar Molini Lario presenterà le farine della nuova linea per pizzeria. In queste farine le varietà dei grani impiegati sono essenziali per ottenere una corretta struttura proteica atta a sostenere la fase di fermentazione, favorendo così la realizzazione di un. Grazie quindi alle caratteristiche intrinseche di queste varietà di grano, il W di ciascuna referenza, ovvero il parametro che ne esprime la forza, risponde così in modo più che proporzionale al proprio valore assoluto, a garanzia di performance applicative amplificate. Protagoniste saranno anche le nuove farine della gamma, una linea dedicata a chi ricerca i benefici legati a una regolare assunzione di fibre.Oltre alle farine, i anche Molini Lario ha affiancato, al già conosciuto- anche una versione per pizzeria, che meglio performa per questo tipo di applicazioni. Ma HyLario non sarà solo lievito naturale: sempre a partire da marzo 2021 è disponibile anche, che, grazie alla sua forma attiva disidratata che non necessita di refrigerazione, sarà garanzia di una shelf life sensibilmente aumentata così come di una maggiore facilità di dosaggio.Per esaltate queste preparazioni la scelta è ricaduta sui, dove la cura e l’attenzione riposta nella loro produzione rende la farcitura delle pizze preparate con le farine Molini Lario ancora più buona.La preparazione delle pizze avverrà inad Alzate Brianza con in collegamento zoom Marco D’Oggiono dalla sua sede. Gli eventi, della, saranno rivolti agli addetti ai lavori e potranno essere seguiti da pc, smartphone o tablet dalle 15,30. Per iscriversi sarà sufficiente seguire le(Facebook e Instagram) di Molini Lario dove verrà indicato il, oppure si potrà inviare una e-mail all’indirizzoPer informazioni: www.molinilario.it