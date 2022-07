La pizza incontra il mare, a tavola con benessere

Il benessere e la salute sono stati i protagonisti de “La pizza incontra il mare, a tavola con il benessere”, l’incontro organizzato da Lamberti Food, azienda con oltre 20 anni di esperienza nel mondo delle farine per pizza, in collaborazione con Agugiaro & Figna, storica azienda molitoria, ospitato al polo gastronomico Mediterranea Accademia del Gusto a Cava de’ Tirreni (Salerno). Presenti all’incontro lo chef Pasquale Palamaro del ristorante Indaco dell’albergo 5 stelle Regina Isabella Resort di Ischia, Vincenzo Lamberti, amministratore di Lamberti Food, Leopoldo Casti, amministratore dell’azienda Marentìa, acqua proveniente da un estratto purissimo del mare profondo e limpido della Sardegna, priva di microrganismi e priva di sostanze controindicate per la salute, Stefano Pistollato, direttore commerciale de Le 5 Stagioni, e Tiziano De Filippis, istruttore della Scuola italiana pizzaioli.

La pizza incontra il mare, a tavola con il benessere

In questo momento di fermento per la cucina italiana e per il settore pizza, sono molte le materie prime proposte per preparare e guarnire le pizze con prodotti di qualità. Protagonisti dell’incontro alcune fra le materie prime più innovative del settore: i Salumi di Mare di Marificio, preparati dallo chef Palamaro, l’acqua di mare di Marentìa e le farine MIA (Macinazione Integrata Autentica) de Le 5 Stagioni. «Si tratta di prodotti innovativi - ha spiegato Vincenzo Lamberti - che permettono di farcire l’impasto e di guarnire la pizza in modo alternativo e creativo, ma allo stesso tempo gustoso e di qualità». Ingrediente di fondamentale importanza per la qualità della pizza è la farina: «Rispetto a moliture tradizionali - hanno dichiarato Stefano Pistollato e Tiziano De Filippis - le farine a macinazione integrata autentica garantiscono prestazioni migliori e stabili nel tempo, con sfarinati integrali o semi-integrali di granulometria mirata e precisa, igienicamente più sicuri e con una capacità di conservazione superiore alla media».

Dalla bresaola di tonno alla ‘nduja di spigola, dalla lonza di morone al prosciutto crudo di tonno e al pesce spada: questi i “salumi di mare”, aventi come materia prima non la carne ma il pescato, presentati e creati artigianalmente dal Pasquale Palamaro. Infatti, proprio lo chef, qualche anno fa, ha immesso nel mercato il marchio Marificio, un laboratorio d’idee culinarie al servizio della ristorazione che propone una linea di prodotti ittici unici e originali.

Principale ingrediente della pizza assieme alla farina è l’acqua e Leopoldo Casti di Marentìa ha presentato i molteplici benefici dell’acqua di mare e i suoi diversi utilizzi. «La nostra acqua - ha spiegato - proviene dal mare incontaminato di una delle terre più antiche del Mediterraneo: la Sardegna. Non contiene microrganismi o sostanze nocive per la salute ed è idonea al consumo umano, nel rispetto della normativa vigente in materia. Quest’acqua di mare - ha concluso Casti - permette di avere un impasto per la pizza leggero e gustoso, ideale per chi soffre di ipertensione arteriosa, malattie legate al cuore o semplicemente per chi preferisce preservare la salute dell’organismo con una dieta povera di sodio».

L’analisi e il confronto su questi innovativi prodotti rappresenta il punto di partenza per tracciare nuovi modi di lavorare e preparare un impasto alternativo, originale e amico della salute.

