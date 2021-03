Pizzaiuoli School, iscrizioni aperte per il Master di Davide Civitiello

Pubblicato il 05 marzo 2021 | 12:11

l via i nuovi corsi delladella. Un calendario fitto che va dai master per i pizzaioli professionisti ai corsi completi per chi vuole diventare pizzaiolo, fino a lezioni per appassionati su materie singole. Si parte ilcon ildedicato ai pizzaioli professionisti su tre “must”: pizza napoletana, pizza contemporanea, pizza fritta. Il master affronterà in maniera approfondita, per ciascuno di questi tre argomenti, le operazioni di: impasto, staglio, stesura, condimento, cottura.La scuola si trova a Napoli, in via Michele Parise 51. «Il master - ricordano i referenti della Pizzaiuoli School,- è disponibile anche online: in tal modo sarà possibile frequentare anche a distanza. Assicuriamo in tal modo il rispetto delle norme anti Covid-19. Al termine del corso sarà rilasciato attestato di frequenza».«I corsi sono il modo migliore per formare i pizzaioli di domani, seguendoli passo dopo passo in tutto il processo di apprendimento, dall’impasto alla cottura». È quanto sostiene Davide Civitiello, già candidato nel sondaggio Personaggio dell'anno - Premio Italia a Tavola 2019 , vincitore nel 2013 del 12° Campionato Mondiale del Pizzaiuolo “Trofeo Caputo”, vittoria che ha sancito l’inizio della sua collaborazione con Mulino Caputo. «Dopo tanti anni che faccio questo mestiere - afferma - ho capito che il segreto è non sentirsi mai arrivati: giorno dopo giorno, non perdo mai occasione per imparare qualcosa di nuovo, approcciando a questo lavoro sempre con lo stesso entusiasmo del primo giorno».I pizzaioli interessati ad iscriversi al master possono mandare un messaggio WhatsApp oppure telefonare al numero 081 19173674.Per informazioni: www.pizzaiuolinapoletani.com