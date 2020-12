PizzaUp 2021, simposio digitale sui canali di vendita emergenti, organizzato da Università della Pizza e Farina Petra

Pubblicato il 08 dicembre 2020 | 13:05

P

Il simposio PizzaUp per tradizione si svolge in autunno. L'edizione del 2020 sarà online, organizzata nel gennaio 2021

I 5 seminari di apertura del simposio

Come è cambiato il mercato della ristorazione in tempi di emergenza sanitaria: analisi del passato per costruire una chiave di lettura del futuro. Cosa cambiare nella struttura dei costi di una pizzeria per affrontare positivamente il 2021. Falsi miti sui benefici della digitalizzazione dei servizi di ristorazione e soluzioni concrete per costruire una nuova relazione con i clienti finali. Come aprire nuovi canali di vendita per sopperire ai cali di vendite pre e post lockdown. Il valore della filiera nella comunicazione condivisa con i clienti della pizzeria.

Le Prugne della California

è ilaperto 15 anni fa daper offrire ai pizzaioli professionisti une tracciare nuovi percorsi di esperienze attorno al piatto italiano per antonomasia. Riunisce ogni anno pizzaioli di taglio contemporaneo da tutta Italia e li mette a confronto tra di loro e con esponenti del mondo della stampa e della cultura su temi dai risvolti tecnici e sociali di grande attualità.L’edizione 2021 di PizzaUp sarà. Si terrà condella durata ciascuno di 1 ora e 30 minuti, tre giorni alla settimana,nella nuova piattaforma di formazione online di Università della Pizza. Sarà il primo esempio dicon il contributo attivo dei suoi partecipanti.L’edizione 2021 sarà quindi organizzata secondo uno schema senza confronti rispetto al passato. Si parte da dove ci si era lasciati nel novembre 2019, cioè dall’empatia. Da lì, il salto verso il concetto di coinvolgimento attivo dei partecipanti sarà breve: PizzaUp 2021 sarà coinvolgente fin dalla individuazione dei temi dei seminari, che ruoteranno tutti attorno al tema dei, ma saranno in parte decisi sulla base delle richieste del pubblico e, di conseguenza, i relatori saranno scelti in itinere. Sarà un simposio costruito insieme ai suoi partecipanti, perché è necessario che le risposte siano date ae in sintonia con il contesto economico che il settore sta vivendo e vivrà nel primo semestre del prossimo anno.Il tema dell’edizione 2021 esplorerà infatti, quelli nei quali vale la pena di investire perdel post lockdown, con prodotti di nuova concezione capaci di comunicare e creare coinvolgimento nei loro acquirenti. Acquirenti nuovi, da trasformare in clienti fedeli, attraendo quei numerosi consumatori che hanno aumentato in modo considerevole la capacità e la propensione aPer informazioni: www.pizzaup.it