Ristorazione nell’era digitale, corsi formativi con #FoodArt

Pubblicato il 10 aprile 2021 | 11:30

S

#FoodArt

Mousse al cioccolato

Lunedì 19 aprile - Lazio

Martedì 20 aprile - Emilia Romagna

Mercoledì 21 aprile - Friuli Venezia Giulia

Lunedì 26 aprile - Sicilia

Martedì 27 aprile - Veneto

Mercoledì 28 aprile - Abruzzo

i rinnova per il sesto anno consecutivo l’accordo tra(Fic) e, che pone al centro lacon un ricco calendario diun’opportunità per gli oltre 16mila associati Fic di aggiornamento costante e confronto sui food trend e sui temi di attualità nel fuori casa. Argomento del, che almeno fino a maggio si svolgerà online, è laForte dello straordinario successo dello scorso anno, ilviene riproposto in versione rinnovata al pubblico dei professionisti della ristorazione, che chiedono di conoscereper poter conquistare visibilità ed esprimere e valorizzare il proprio talento in cucina nell’era del digitale. Il progetto esplora infatti l’arte di esaltare il gusto di un piatto attraversoma soprattutto di saperla poi tradurre con la giusta immagine e un’efficace diffusione attraverso i social.è tenuto da, executive chef di Unilever Food Solutions, da oltre 20 anni membro della Federazione italiana cuochi, e da, team coach della Nazionale italiana cuochi e medaglia d’oro in cucina calda e medaglia d’argento nello Chef’s Table alle Olimpiadi di Stoccarda-IKA Culinary Olimpics 2020. Gli appuntamenti vedono anche gli interventi di, food photographer, recentemente chiamato in qualità di esperto a MasterChef 2021, e, social media manager.A supporto del progetto #FoodArt il Ricettario #FoodArt , ideato da Giuseppe Buscicchio e Pier Luca Ardito: 20 piatti, uno per ciascuna regione, tra i più rappresentativi della storia gastronomica italiana, reinterpretati in chiave contemporanea, in linea con la riscoperta della tradizione in cucina, come trend emergente nella ristorazione.#FoodArt è organizzato per regione e vede la partecipazione anche dei maggiori rappresentanti Fic locali. GliIl calendario può essere soggetto a cambiamenti. Consultare i canali social Fic, il Calendario eventi formativi FoodArt - Unilever Food Solutions o rivolgersi alla propria sede Fic regionale.